محمد الشرقي يفتتح مصنع «أبكس للصناعات الكيميائية»

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة للإمارة في استقطاب المشاريع الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات المستدامة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه، مصنع «أبكس للصناعات الكيميائية»، وهو أول منشأة متكاملة في الإمارة متخصصة في إنتاج كربونات الكالسيوم المطحونة.

وأشار سموّه، إلى التزام حكومة الفجيرة بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطوير المشاريع الاقتصادية النوعيّة، انطلاقاً من دورها المحوري في دعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ مكانة الفجيرة وجهة جاذبة في قطاع الصناعة تسهم في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية محلياً وعالمياً.

من جانبه، أكد أيل براكاش سينغ المدير العام للمصنع، تميّز الفجيرة كمركز استثماري جاذب لكبرى الشركات والمشاريع، لما تزخر به من تنوع في الموارد الطبيعية، إلى جانب التسهيلات والدعم الذي تقدمه حكومة الفجيرة للمشاريع التنموية في قطاع التعدين والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أنه تم إنشاء المصنع لدعم الطلب المتزايد في الإمارات على المواد الصناعية الأساسية، عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد، والاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية التي تتمتع بها الفجيرة.

وأوضح أن آلية العمليات تركز على إنتاج كربونات الكالسيوم المطحونة والمعالجة والمحبّبة باستخدام حجر جيري عالي النقاء يتم استخراجه من أراضي الفجيرة الغنية بالمعادن. وأضاف أن المصنع يتضمن وحدة متخصصة لإنتاج المواد الكيميائية الخاصة بقطاع البناء، بالإضافة إلى حلول إنشائية متقدمة.

وقال المهندس محمد الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إنّ الموقع الاستراتيجي للفجيرة وما تتمتع به من موارد طبيعية وصناعية استثنائية يخلق البيئة المثالية لمثل هذه المشاريع الرائدة، مؤكداً أنّ قطاع التعدين يشكل إحدى الركائز الأساسية التي تدعم مسيرة النمو المستدام للاقتصاد الوطني وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، كما أنه محور رئيسي في عمل حكومة الفجيرة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أنّ افتتاح المصنع خطوة هامة تعكس التزام المؤسسة في تحقيق الاستفادة المثلى للموارد الطبيعية في ظلّ توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، مشيراً إلى أنّ خطط المؤسسة الاستراتيجية تخدم مستقبل هذا القطاع الحيوي وتعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي من خلال دعم الحلول الصناعية المبتكرة وإنشاء أسواق جديدة لترسيخ مكانة الفجيرة كوجهة نموذجية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والأخضر.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع الصناعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة كمنطقة صناعية متقدمة. وتغطي المنشأة مساحة 7700 متر مربع في منطقة ثوبان، وتتميز بقدرة إنتاجية سنوية 200,000 طن مقسمة على مرحلتين.

شهد الافتتاح الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، وأصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة.