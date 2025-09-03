السفر العائلي من الإمارات يعيد تشكيل مشهد السياحة الخارجية

أظهر الإصدار الخاص بالعطلة الصيفية من تقرير نبض السفر من Visa لدولة الإمارات الدور المتنامي للسفر العائلي في تشكيل مشهد السياحة الخارجية من الإمارات. وبحسب «فيزا» نما الإنفاق على السفر الترفيهي 48% مقارنة مع بقية العام، حيث استفاد سكان الإمارات من العطلات المدرسية للجمع بين زيارة العائلة في الخارج والاستمتاع برحلات ترفيهية خارج الدولة.

وأظهرت الدراسة أن 40% من المسافرين لأغراض ترفيهية قاموا بأكثر من رحلة واحدة خلال الصيف، بمتوسط 14 يوماً للرحلة الواحدة، وأسهم حملة البطاقات المتميزة بنسبة 88% من الإنفاق، مع زيادة 17% في فئة الإنفاق لهذه البطاقات.

وشهد صيف 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الرحلات العائلية، التي شكلت 20% من الرحلات الخارجية، أي ما يقارب ضعف متوسط بقية العام البالغ 12%، كما ارتفع الإنفاق على تذاكر السفر 48% مقارنة مع بقية العام، وسجلت العائلات المكونة من شخصين إلى خمسة متوسط إنفاق بلغ 2.195 دولاراً على التذاكر وحدها.

واحتفظت لندن بمكانتها في طليعة وجهات السفر، بحصة 7% من إجمالي المسافرين، تلتها مسقط بحصة 7%، ثم الرياض 6%، وإسطنبول 5%، وبانكوك 5% .

وسلطت دراسة Visa الضوء على التأثير المتزايد للأطفال على تخطيط البرامج السياحية للعائلات، فقد ارتفع الإنفاق على المدن الترفيهية 150% باستخدام البطاقات الصادرة من الإمارات، وبلغ متوسط الإنفاق من قبل المسافرين من الإمارات 145 دولاراً لكل بطاقة على الترفيه و925 دولاراً على الإقامة.

وقالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الإمارات: «لطالما ارتبط السفر الصيفي بالأنشطة العائلية، لكن من اللافت أن نرى تنامي تأثير الأطفال في تحديد وجهات العائلات وكيفية إنفاقها خلال العطلات. وتساعدنا هذه الرؤى، نحن وشركاؤنا ، على تصميم تجارب سفر أكثر تميزاً وقيمة وملاءمة لتطلعات العائلات.