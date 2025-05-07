4.636 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي نهاية فبراير

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.6% على أساس شهري لتتجاوز 4.636 تريليون درهم نهاية شهر فبراير الماضي مقارنة بنحو 4.562 تريليون درهم في نهاية يناير السابق.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9%، إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية فبراير من 2.186 تريليون درهم في نهاية يناير.

ويُعزى هذا النمو إلى زيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم، وارتفاع الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم.

ويعود ارتفاع الائتمان المحلي إلى نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 0.7%، والائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%، في حين تراجع الائتمان الموجه لكل من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2%، والقطاع الحكومي بنسبة 1.4%.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2%، ليتجاوز 2.874 تريليون درهم نهاية فبراير مقارنة بـ2.84 تريليون درهم في نهاية يناير.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة ارتفاعاً بنسبة 3.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.0% في نهاية فبراير 2025.

وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 1.8%، إلى 982.9 مليار درهم في نهاية فبراير من 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025.

ويُعزى هذا النمو إلى زيادة قدرها 4.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاع بمقدار 13.5 مليار درهم في الودائع النقدية.

كما ارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 1.8%، إلى 2.361 تريليون درهم في نهاية فبراير مقارنة بـ 2.319 تريليون درهم في نهاية يناير، الأمر الذي يعزى إلى نمو عرض النقد "ن1"، بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع عرض النقد "ن3" 0.8%، إلى 2.813 تريليون درهم في نهاية فبراير مقارنة بـ 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير.

ويُعزى هذا التوسع إلى الزيادة في عرض النقد "ن2"، والتي فاقت الانخفاض بمقدار 19 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وسجّلت القاعدة النقدية ارتفاعاً بنسبة 3.1%، من 791.9 مليار درهم نهاية يناير 2025 إلى 816.6 مليار درهم نهاية فبراير.

ويعود هذا النمو إلى ارتفاع بنسبة 3.4% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 11.4% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى نمو بنسبة 6.2% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، رغم الانخفاض بنسبة 6.1% في الحساب الاحتياطي.