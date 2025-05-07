«دبي لصناعات الطيران» تستكمل استحواذها على «نورديك أفييشن» بملياري دولار

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» استكمالها عملية الاستحواذ المعلنة سابقاً على 100% من رأس المال القائم لشركة «نورديك أفييشن كابيتال» والشركات الموحدة التابعة لها، وذلك من شركة «إن إيه سي القابضة المحدودة»، وتقدّر القيمة الإجمالية لهذه الصفقة بحوالي ملياري دولار.

وعقب إتمام هذه الصفقة، أصبحت «دبي لصناعات الطيران» الآن تمتلك أسطولاً يتكون من حوالي 750 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، علماً بأن أسطول الطائرات المملوكة والمدارة يشمل نحو 650 طائرة مؤجرة لـ 161 شركة طيران في 74 دولة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم «دبي لصناعات الطيران» بالاستحواذ على نحو100 طائرة من بوينغ وإيرباص وإيه تي آر، ومن وجهات تجارية أخرى.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن أسطول الشركة المكون من 650 طائرة مملوكة ومدارة يضعنا في المرتبة الثالثة عالمياً بين شركات تأجير الطائرات من حيث عدد الطائرات، وسوف تسهم هذه الصفقة في تعزيز مكانتنا الرائدة عالمياً في سوق تأجير الطائرات، مع تحسين قدرتنا على تقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة لعملائنا الحاليين والمستقبليين.