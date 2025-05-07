"جيم اكسبو 2025".. منصة ريادية لصناعة الألعاب الرقمية بدبي





تترقب دبي حدثاً استثنائياً يغير خارطة صناعة الألعاب في المنطقة، حيث تستعد لاستضافة قمة GameExpo 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، على مدار يومين من الابتكار والإلهام والتحول الرقمي. الحدث الأضخم من نوعه يجمع قادة الصناعة، المستثمرين، والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ليكون منصة حيوية تساهم في تشكيل مستقبل الألعاب والرياضات الرقمية في المنطقة.

يُشارك في الحدث أكثر من 1500 خبير، مطور، ناشر، وممول، ليكون أكبر تجمع من نوعه في المنطقة. ويُعد هذا المؤتمر منصة مثالية لاستكشاف أحدث التقنيات مثل Web3، والذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، مع فرص استثمارية لا تُفوَّت عبر تسعة مسارات متخصصة تغطي جميع أوجه السوق، من تحقيق الإيرادات إلى تسويق الألعاب وتطويرها.

, ومن جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تشكل قمة GameExpo، التي تُقام في إطار مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، منصة مهمة تتيح لخبراء الصناعة العالميين فرصة التفاعل مع أهم التطورات التي تشكل مستقبل الألعاب. كما توفر القمة بيئة مثالية تتيح تطبيق الأفكار وتوسيع نطاق الفرص ضمن قطاع يتميز بالابتكار المستمر، من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة إلى النماذج الجديدة للاستثمار وتحقيق الربح.

فرص استثمارية

للمرة الأولى على المسرح الرئيسي لـــــ "جيم اكسبو "، تُقام "قمة الاستثمار" التي تركز على مستقبل التمويل في قطاع الألعاب. ستتضمن جلسات حوارية ملهمة تناقش فوائد الاستثمار في دبي، وتستعرض الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة، والتوجهات العالمية التي ستعيد تعريف صناعة الألعاب.، وفى هذا السياق اكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "أن شركة "دو" تفخر بكونها الشريك الرسمي للاتصالات لقمة GameExpo 2025، وبمساهمتها الفعالة في تعزيز التطور في مجال الرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب، من خلال تمكين البنية التحتية الرقمية التي تدعم منظومة الألعاب سريعة النمو في منطقة الشرق الاوسط ، إلى جانب ترسيخه للحوار الاستراتيجي وتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع بشكل استثنائي غير مسبوق.

الفعاليات الحماسية

ومن بين أبرز فعاليات الحدث، تأتي "PitchPlay"" باتش بلاي" بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، والتي تمنح رواد الأعمال والمطورين فرصة لعرض مشاريعهم أمام لجنة من الخبراء، مع فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 55,000 درهم، وتوسيع شبكاتهم، وتحقيق أحلامهم.

ابتكار مستقل

في حين تتواصل المنافسات مع "The Very Big Indie Pitch"، التي تكرم الألعاب المستقلة، وتوفر للمطورين فرصة لتلقي ملاحظات فورية، وتحليل السوق، وتوسيع حضورهم. كما تتضمن فعاليات Connector SpeedMatch، التي تربط المطورين بالناشرين والمستثمرين، وFutura Advice Pitstop، التي تقدم استشارات قانونية وضرائبية مباشرة، لتمكين المبدعين من الوصول إلى النجاح والتوسع عالمياً، و في ختام الحدث، تُقام جوائز صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكريم المبدعين، والرواد، والشركات التي تسهم في دفع القطاع إلى الأمام. وتسلط الجوائز الضوء على المواهب التي تركت بصمتها، وتكتب مستقبل صناعة الألعاب في المنطقة.