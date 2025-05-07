563.9 مليون درهم إيرادات «بريسايت» الربعية بزيادة 115.1%

أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة، عن تسجيل نتائج مالية قياسية أول 3 أشهر من 2025، مع أقوى أداء فصلي تحققه بريسايت حتى الآن، مما يعكس التسارع في ترسيخ مكانة الشركة كقوّة عالمية رائدة في التحوّل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نموّ مالي قوي وزخم دولي متزايد وابتكارات رائدة في منصّات الذكاء الاصطناعي.

الأداء المالي

وحقّقت بريسايت خلال الأشهر الثلاثة الأولى 563.9 مليون درهم إيرادات، بزيادة 115.1% على أساس سنوي، بينما قفزت الإيرادات الدولية بنحو 5 أضعاف إلى 127.0 مليون درهم، ما يعكس تسارع التوسع العالمي للشركة. وشهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً قوياً بنسبة 71.9% على أساس سنوي إلى 141.0 مليون درهم.

وخلال الربع الأول، سجّلت بريسايت طلبات جديدة بقيمة 1.44 مليار درهم، ما أسهم في رفع قيمة أعمال بريسايت قيد التنفيذ إلى 3.87 مليارات درهم، بزيادة 29% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفع صافي الربح بعد الضريبة 33.6% على أساس سنوي وفقاً لمعدل ضريبي مماثل 9%، أو 25.1% شاملاً تطبيق توجيهات الركيزة الثانية للحدّ الأدنى العالمي للضريبة بمعدل 15% لضريبة الشركات.

من الجدير بالذكر أن نسبة 98.8% من إجمالي إيرادات بريسايت جاءت من عقود متعدّدة السنوات، مما يُظهر نموذج الشركة في تعزيز علاقات طويلة الأمد مع العملاء وضمان استمرارية الإيرادات. وسجّلت «بريسايت» تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 60.4 مليون درهم، مع الحفاظ على رصيد نقدي وما يعادله يصل إلى 1.97 مليار درهم، ومواصلتها العمل بدون تسجيل أي ديون.

زخم قوي

قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، «إن الزخم القوي الذي اختتمت به الشركة عام 2024 لم يتوقف، بل تسارع بشكل ملحوظ مع انطلاقة 2025، حيث واصلت بريسايت ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق للحكومات والشركات الكبرى في الأسواق عالية النموّ عبر دعم جهود التحوّل الرقمي والارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز المرونة الوطنية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. شهد الربع الأول من العام الجاري توسعاً سريعاً لوجود بريسايت في كازاخستان، وشكّل التعاقد الجديد في ألبانيا نقطة انطلاق محورية نحو المزيد من التوسع في مختلف أنحاء أوروبا».

وواصلت بريسايت تعزيز ريادتها في السوق المحلي من خلال استحواذها على عقود كبرى مع كلّ من هيئة المحاسبة في دولة الإمارات لتوفير حلول تحليلات مقاطع الفيديو وإدارة الوصول، ومع شركة الإمارات للطاقة النووية لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي السيادي.

وحققت شركة «إيه آي كيو»، التابعة لبريسايت بأغلبية الحصص، إنجازات مهمة، أبرزها استمرار نشر منصّة ENERGYai البالغة قيمتها 340 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات عبر عمليات أدنوك في قطاع التنقيب والإنتاج، بما يمثل أول تطبيق واسع النطاق للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في قطاع الطاقة على مستوى العالم.