غرفة دبي العالمية تستقطب 53 شركة دولية بالربع الأول بنمو 39%

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال الربع الأول من 2025؛ حيث واصلت نجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وترسيخ الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال.

ونجحت غرفة دبي العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري باستقطاب 53 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة مقارنة بـ38 شركة تم استقطابها خلال ذات الفترة من العام 2024، بنمو 39% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الربع الأول 11 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ5 شركات في الربع الأول من 2024، بنمو بنسبة 120%، كما استقطبت الغرفة 42 شركة صغيرة ومتوسطة بالربع الأول من 2025 بزيادة 27% مقارنة مع 33 شركة تم استقطابها خلال ذات الفترة من العام الماضي.

التعريف بالفرص

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «نواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، والتعريف بالفرص والمزايا التي تزخر بها الإمارة للشركات والمستثمرين حول العالم في كافة القطاعات».

وأضاف: «تسهم المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية في تعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً من خلال استقطاب الشركات من أنحاء العالم للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمنصة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً، ومركز تجاري واستثماري بارز دولياً».

وخلال الربع الأول من العام الجاري، نظمت غرفة دبي العالمية لقاء أعمال على هامش معرض جلفود شارك فيه 415 ممثلاً من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات. وتعرف المشاركون خلال هذا اللقاء على أحدث بيانات وتوجهات قطاع الأغذية في الدولة. كما سلط اللقاء الضوء على مكانة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي للتجارة وإنتاج المنتجات الغذائية.