ناسداك دبي ترحّب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من "بن غاطي القابضة"

رحّبت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من شركة "بن غاطي القابضة" الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرّها دبي.

وتُستحقّ الصكوك في عام 2030 وقد جرى إصدارها ضمن برنامج "بن غاطي" لإصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار. وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف قيمة الطرح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار. ونتيجة لمستوى الطلب المرتفع، تم تسعير الصكوك بمعدل ربح نسبته 8.125%، بعد خفض معدل الربح عن التوجيهات الأولية.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة "بن غاطي القابضة" جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. يُذكر أنّ هذه الصكوك مدرجة أيضاً في بورصة لندن.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: "يمثّل الإدراج الناجح لصكوكنا الجديدة البالغة قيمتها 500 مليون دولار في ناسداك دبي محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة. ويؤكد مستوى الإقبال القوي الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بقوة مركزنا المالي ورؤيتنا المستقبلية."

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يسرّنا أن نرحب بأحدث عملية إدراج صكوك لشركة بن غاطي في ناسداك دبي، والتي تعكس الطلب العالمي المستمر على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الجاذبية المتنامية لدبي كمركز رائد لأسواق رأس المال. ونؤكد في ناسداك دبي التزامنا بتوفير منصة متطورة لربط الجهات المصدرة بقاعدة متنوعة من المستثمرين."

وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك من "بن غاطي" في ناسداك دبي إلى مليار دولار أمريكي، وهو ما يدل على ثقة الشركة المستمرة في البورصة.

وتواصل ناسداك دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك 98.6 مليار دولار أمريكي عبر 108 عملية إدراج، مما يعزز موقعها ضمن أبرز منصات إدراج الصكوك على مستوى العالم.

المزيد عن هذه المواضيع