تعاون بين «دبي لمشاريع الطيران الهندسية» و«سميثز ديتيكشن»

أعلنت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، خلال افتتاح معرض المطارات 2025، عن توقيع عقد رسمي مع شركة «سميثز ديتيكشن» لتوريد أنظمة فحص متقدمة لجميع مباني المسافرين في مطار دبي الدولي. ويشمل العقد، الممتد لعدة سنوات، تركيب أجهزة خاصة بتقنية التصوير المقطعي في مباني المسافرين 1 و2 و3، بهدف تعزيز الأمن، وتحسين الكفاءة، وانسيابية حركة الركاب.

وتتميز أجهزة الفحص بتقنية تصوير ثلاثي الأبعاد عالية الدقة، وتتيح للمسافرين إبقاء الإلكترونيات والسوائل داخل الحقائب أثناء التفتيش، ما يسرّع الإجراءات ويحسّن تجربة المرور. كما أنها معتمدة من هيئات أمنية دولية وتعمل بخوارزميات للتعرف التلقائي على الأجسام، إضافة إلى أنظمة ذكية لإدارة المسارات وإعادة الصواني. تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية دبي لتطوير بنية تحتية مستقبلية متقدمة وآمنة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تواصل دبي ريادتها في قطاع الطيران من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات الفحص الأمني. ويسهم هذا المشروع في تعزيز سلامة المسافرين والارتقاء بتجربتهم، وترسيخ سمعة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتميز في الطيران».

من جهته، قال المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: «اختيار «سميثز ديتيكشن» يعكس التزامنا بدمج التقنيات الذكية في البنية التحتية للمطارات. إنه استثمار في كفاءة العمليات وسلامة الملايين من المسافرين، ضمن مساعي دبي نحو مطارات المستقبل».

بدوره، قال المدير العام لشركة «سميثز ديتيكشن» الشرق الأوسط، توم سكوير: نفخر بالتعاون مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية لتأمين أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.