مشروع مشترك بين «موانئ أبوظبي» و«برجيل القابضة»

أعلنت مجموعة «موانئ أبوظبي» عن توقيع مذكرة تفاهم مع «برجيل القابضة» لاستكشاف فرص تأسيس مشروع مشترك يُسرّع من توصيل الإمدادات والخدمات الطبية عالية الجودة إلى جميع أنحاء قارة أفريقيا.

يأتي هذا التعاون انسجاماً مع جهود الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية، ويساهم في الارتقاء بمستوى البنية التحتية للرعاية الصحية في أفريقيا، وضمان الوصول الفوري إلى الأدوية والخدمات الأساسية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع برجيل القابضة من خلال ذراعها لإدارة خدمات الرعاية الصحية «أوبيرونيكس»، إلى تقييم الفرص المتاحة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا من خلال الاستفادة من الحضور اللوجستي الواسع لمجموعة موانئ أبوظبي.