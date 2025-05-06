«مالية دبي» تفتح التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج «فرص»

عارف أهلي:

تطوير مهارات الخريجين المواطنين لمواكبة تطلعات سوق العمل

أعلنت «مالية دبي» عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج «فرص»، برنامجها الشهير المعني بتأهيل الخريجين الجدُد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصّصات المالية، وتمكينهم من اتخاذ خطواتهم الأولى في مسيرة مهنية واعدة.

وأوضحت الدائرة أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى 30 يونيو، فيما يبدأ البرنامج رسمياً في سبتمبر المقبل، ويمتاز البرنامج بمنح كل منتسب مكافأة شهرية قدرها 8 آلاف درهم، وإجازة مدفوعة الأجر، بجانب تدريب متخصص يمتد لاثني عشر شهراً، وينقسم إلى مرحلتين: مرحلة نظرية تبدأ من سبتمبر وحتى أكتوبر 2025 وأخرى عملية تبدأ في نوفمبر 2025 وتنتهي في أغسطس 2026 وتنعقد لدى جهات حكومية وخاصة مرموقة.

تمكين الكوادر

وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، إن برنامج فرص يجسد رؤية حكومة دبي في تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها وفق أعلى المعايير، مؤكداً أنه «يعكس صورة التزامنا بتطوير مهارات الخريجين الإماراتيين لمواكبة تطلعات سوق العمل، وفق ما أثبتته الدورات السابقة التي شهدت نجاحاً ملحوظاً، وذلك انطلاقاً من رسالة الدائرة، التي تتضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع».

تجربة متكاملة

وقالت آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، إن برنامج «فرص» يتيح تجربة تدريبية متكاملة تعزز من قدرات المشاركين وتؤهلهم للتميز في بيئة العمل المالية، عبر دمج التدريب النظري مع التطبيقات العملية.

وأضافت: «تركّز المرحلة الأولى من البرنامج في دورته الرابعة، على نقل الخبرات، وتتضمن مساقات تدريبية متنوعة اختيرت بعناية لتضمن للمنتسبين حصولهم على المعارف والمهارات المالية والسلوكيات المطلوبة لأداء أدوارهم الوظيفية، فيما تتضمّن المرحلة الثانية العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية مالية دبي».