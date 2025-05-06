«فلايتكست» توسع نشاطها في الذكاء الاصطناعي بشراكات استراتيجية عبر دبي

أعلنت فلايتكست، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لشركات الاشتراك، عن مبادرة رئيسة لتوسيع بصمتها السوقية من خلال سلسلة من الشراكات الاستراتيجية لوصول منتجاتها في السوق، والتي كُشف النقاب عنها خلال حدث شراكات سينرجي إكس في 28 أبريل 2025 في دبي. تهدف هذه الشراكات إلى تسريع الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، وتجارة التجزئة، والحكومة، والضيافة، والرعاية الصحية، من خلال دمج تقنيات ذكاء فلايتكست الاصطناعية في حالات استخدام وحلول جديدة مُصممة لأسواق معينة.

يُمثل هذا الإعلان الإطلاق الرسمي لشراكات جديدة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا، مع مؤسسات ستقود تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من فلايتكست في القطاعين العام والخاص. تتمحور هذه التعاونات حول خلق قيمة متبادلة، حيث تقدم فلايتكست تقنية الذكاء الاصطناعي، بينما يطور الشركاء حالات استخدام خاصة بنطاقات معينة ويدفعون عجلة التنفيذ للوصول إلى السوق.

وقال الدكتور فينود فاسوديفان، الرئيس التنفيذي لشركة فلايتكست: «تمثل هذه الشراكات أكثر من مجرد توسع في السوق، بل هي خطوة جماعية نحو إعادة تعريف إمكانات الذكاء الاصطناعي لدينا عبر مختلف الصناعات». وأضاف: «بالتعاون مع شركائنا ذوي الرؤية الثاقبة، ندفع الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى الصدارة، ونحول البيانات إلى قرارات وإجراءات مستقلة على نطاق واسع، ما يفتح آفاقاً جديدة ويسرع من إيجاد القيمة».

مستنداً على عقد من البحث والتطوير العميق في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف فينود: «لم يُصمم الذكاء الاصطناعي لدينا للتحليل فحسب، بل للتفكير واتخاذ القرارات والتصرف أيضاً»: ثم أردف قائلاً: «إن المقياس الحقيقي للنجاح هو عدد القرارات المهمة وحالات الاستخدام عالية القيمة التي يُمكنه تمكينها ومدى سرعتها. تُمثل هذه الشراكات المحفز الأمثل للابتكار القابل للتطوير».

وقال فينود: «إن الشركة قامت بعقد تحالفات استراتيجية عبر دبي، حيث تُمثّل خطوةً هامةً في مهمة فلايتكست الرامية إلى توسيع نطاق التأثير الفعلي، ما يُمكّن من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتطبيقه على نطاق أوسع في القطاع، وتحقيق قيمة أعمال مستدامة من خلال الابتكار المشترك».