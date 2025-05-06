مليار درهم صفقات «بي إن آي» المتوقعة في الإمارات خلال 12 شهراً



أعلنت شبكة الأعمال «بي إن آي الإمارات» BNI UAE، وهي شبكة عالمية متخصصة بتوطيد علاقات الأعمال، وواحدة من أكبر المؤسسات العالمية التي تختص باستقطاب الشراكات، عن حجم صفقات متوقعة يصل إلى مليار دولار في الإمارات خلال الـ12 شهراً المقبلة، مما يعكس قوة الشبكة التي يتجاوز عدد أعضائها 1500 عضو محلياً.

وقال بيجاي راجنيكانت، المدير المحلي لشبكة «بي إن آي الإمارات»: «نحن حالياً بصدد إطلاق عملياتنا في أبوظبي، في حين تواصل أعمالنا في دبي نموها المطّرد. ومن الناحية التجارية، لن يفاجئني أن نحقق خلال الأشهر الـ12 المقبلة صفقات بقيمة مليار درهم من الأعمال. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، نعتقد أن الوصول إلى نحو 10 مليارات درهم من الصفقات في الإمارات هدف قابل للتحقيق بكل سهولة. وهذا النمو اللافت يعكس قوة مجتمعنا حين يتوحّد ويعمل بصورة مشتركة».

وأضاف: «جميع أعضاء شبكتنا هم من أصحاب المشاريع الصغيرة، بل وحتى متناهية الصغر في الإمارات. والعديد منهم يديرون أعمالهم بأنفسهم أو ضمن فرق صغيرة لا تتجاوز خمسة إلى عشرة موظفين، أو يعملون كمستشارين مستقلين. وغالباً ما تفتقر هذه الشركات الصغيرة إلى منصة تمكنها من عرض خدماتها ومنتجاتها أمام جمهور أوسع. وهنا تكمن أهمية فعاليات التشبيك التي تنظمها «بي إن آي»، والقائمة على مبدأ الإحالات، أي أن أعضاءها ينضمون إليها بهدف تبادل التوصيات والإحالات الشفهية لتنمية الأعمال».

ومن المقرر أن تنظم «بي إن آي الإمارات» معرض «إكسبو بي إن آي الإمارات 2025»Expo BNI UAE 2025، يومي 9 و10 مايو الجاري، في مركز مؤتمرات «جافزا ون» بدبي، والذي يشكّل أكبر منصة للتواصل بين الأعمال تُنظّم في دولة الإمارات على الإطلاق، حيث من المتوقع حضور أكثر من 1،500 شخص، إلى جانب نحو 100 جهة عارضة.

وأشار إلى أن "دولة الإمارات تتميز بتنوعها الكبير، حيث تحتضن مقيمين من مختلف أنحاء العالم العربي ومناطق أخرى عدة. ونحن في «بي إن آي» نعكس هذا التنوع في هيكل اجتماعاتنا وأنشطتنا. فبغض النظر عن خلفياتنا الثقافية أو اللغات التي نتحدثها، يجمعنا هدف واحد يتمثل في تنمية الأعمال"، وتابع: "لقد قمنا بتكييف برامجنا واجتماعاتنا لتتناسب مع طبيعة السوق المحلي المتعددة الثقافات. واليوم، نُعدّ من أكثر المنصات تنوعاً في المنطقة، حيث تضم عضويتنا ممثلين عن أكثر من 200 جنسية في مختلف الفروع".

وتأسست شبكة "بي إن آي" في عام 1985، وتُعد اليوم أكبر منظمة للتواصل بين الأعمال في العالم، مع مسيرة امتدت على مدار أربعين عاماً من النمو المتواصل، رسّخت خلالها مكانتها كمنصة عالمية تجمع بين روّاد الأعمال والمهنيين في بيئة قائمة على الثقة والتعاون وتبادل الفرص. وعلى مرّ السنين، استطاع مئات الآلاف من الأعضاء تحقيق نمو غير مسبوق في أعمالهم من خلال شبكة "بي إن آي"، والاستفادة من قوة التسويق بالإحالة كنموذج فعّال لتحقيق النجاح.