طيران الإمارات تعزز حضورها في شرق الصين وتطلق رحلة يومية بين دبي وهانغتشو

أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن إطلاق رحلة يومية دون توقف بين دبي وهانغتشو اعتباراً من 30 يوليو المقبل، لتصبح خامس وجهة تخدمها الناقلة في البر الرئيسي للصين، بعد بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشينزن.

وستخدم طيران الإمارات رحلتها الجديدة على متن طائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، لتوفر 2478 مقعداً أسبوعياً.

وجاءت جدولة مواعيد الرحلة الجديدة بين دبي وهانغتشو بشكل يتيح للمسافرين من المدينة الصينية إمكانية متابعة رحلاتهم بسلاسة مع وجهات رئيسية ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية، منها 38 وجهة في أوروبا و22 وجهة في أفريقيا و11 وجهة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البرازيل والأرجنتين، مما يوفر رحلات متابعة في الاتجاهين إلى مدن رئيسية بما في ذلك إسطنبول، وبرشلونة، والقاهرة، وجوهانسبرغ.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، يُمثل إطلاق خط دبي-هانغتشو الجديد لحظة محورية في عملياتنا في البر الرئيسي للصين ومنطقة شرق آسيا بشكل عام، وباعتبارها مركزاً عالمياً ناشئاً للابتكار والتجارة الإلكترونية والصناعات المتقدمة، وستفتح هانغتشو آفاقاً جديدة لعملياتنا في الشحن والركاب، مما يعزز التبادلات الاقتصادية والتكنولوجية الحيوية بين منطقة الشرق الأوسط والصين.

وأضاف، ستسهم إضافة بوابة خامسة إلى شبكتنا في البر الرئيسي للصين في تعزيز التواصل للمسافرين، كما ستوفر أيضاً للشركات وصولاً فعالاً من وإلى أسواق شرق آسيا الرئيسية، ويُعد هذا التوسع جزءاً من استراتيجيتنا للنمو العالمي.

وبالإضافة إلى خدمات الركاب، ستعزز "الإمارات للشحن الجوي" عملياتها في المنطقة عبر هذا الخط الجديد، لتلبية الطلب المتزايد على حلول الشحن الجوي، كما ستقلل هذه الخدمة من أوقات الترانزيت، مما يتيح نقلاً أسرع وأكثر كفاءة للسلع عالية القيمة والحساسة للوقت، بما في ذلك الإلكترونيات، ومنتجات التجارية الإلكترونية، والأدوية، والسلع القابلة للتلف، بين السوق الصينية والمناطق الرئيسية، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي.

واعتباراً من 30 يوليو، ستشغل طيران الإمارات 49 رحلة أسبوعياً إلى البر الرئيسي للصين، تشمل رحلتين يومياً إلى بكين وشنغهاي، ورحلات يومية إلى قوانغتشو وشينزن، بالإضافة إلى الخدمة الجديدة إلى هانغتشو.