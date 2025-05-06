86 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي الفصلية بنمو 16.8 %

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال الربع الأول من 2025، والتي تعكس جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وتحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة حيث ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 16.8 % إلى نحو 86 مليار درهم.

وأصدرت الغرفة خلال هذه الفترة 204,240 شهادة منشأ بنمو سنوي 7% وقامت بإصدار واستقبال 1656 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية 984 مليون درهم.

وشهدت الغرفة انضمام 18160 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة أول 3 أشهر ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كمركز عالمي رائد للأعمال والمقومات المتكاملة التي تتمتع بها.

ونجحت غرفة تجارة دبي في دعم توسع 28 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة بنمو 75% مقارنة بـ16 شركة محلية تم دعم توسعها في نفس الفترة من العام الماضي.

شراكة القطاعين

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تعزيز جهودنا المبذولة للارتقاء بقدرة القطاع الخاص في دبي على تحقيق نمو في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على زخم الحركة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دبي وكافة أنحاء العالم".

وأضاف معاليه: "نلتزم بدورنا المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي وتحفيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص. بما يرسخ نموذجاً اقتصادياً مستداماً ومرناً، قادراً على مواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل".

مراجعة القوانين

وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح الأعمال بمراجعة 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، في حين تم عقد 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس بنمو 166% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما نسقت الغرفة 4 اجتماعات جمعت مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر المعنية خلال هذه الفترة.

وأسست الغرفة خلال الربع الأول مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري.

واستقبلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 45 قضية وساطة بقيمة 7.3 ملايين درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 50% في عدد قضايا الوساطة و232% في قيمة القضايا. وارتفع إجمالي عدد المشاركين في فعاليات تواصل الأعمال التي نظمتها الغرفة بنسبة 17% ليصل إلى 1,617 مشاركاً.

فعاليات توعوية

وفي إطار جهودها المبذولة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، نظمت غرفة تجارة دبي 10 فعاليات توعوية قانونية خلال الربع الأول من العام الجاري شارك فيها 587 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.

أطر الحوكمة

وخلال الربع الأول من العام الحالي، شاركت غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025 ضمن قائمة الشركاء المميزين للقمة التي انعقدت في دبي وترأست غرف دبي لقاء طاولة مستديرة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز إرث الشركات العائلية واستعراض أفضل الممارسات وأحدث أطر الحوكمة التي تدعم النمو المستدام وتطوير الجيل المقبل من قادة الشركات العائلية، وشارك في طاولة النقاش المستديرة، التي نظمت بالتعاون مع غرف دبي، مسؤولون حكوميون وأكثر من 50 مسؤولاً رفيعاً بكبرى الشركات العائلية العالمية.