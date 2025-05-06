بنك الفجيرة الوطني يبحث استدامة الأسواق الدولية

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن استضافة أحدث فعالية ضمن سلسلة فعالياته المتميزة للتبادل المعرفي، والتي ركزت على الأهمية الاستراتيجية للأطر المستدامة بحضور أكثر من 100 مشارك من مختلف القطاعات، من بينهم عملاء بنك الفجيرة وآخرون من قطاعات أخرى، حيث استعرضوا الاستراتيجيات والأدوات اللازمة لرسم ملامح مستقبل الأعمال والاستدامة في دولة الإمارات.

وأقيمت الفعالية تحت شعار «القوى العالمية المؤثرة في استدامة الأسواق الدولية لعام 2025»، وتناولت التحديات والفرص الناتجة عن النمو السكاني السريع والطلب المتزايد على الطاقة، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 70% بحلول 2035 وفي هذا السياق، تبرز المكانة الرائدة لدولة الإمارات التي أدركت الحاجة الملحة لاعتماد نهج متنوع ومستدام بهدف تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.

وسلطت جلسات الحوار الضوء على التزام دولة الإمارات بتقديم الحلول الرائدة التي تجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية وأمن الطاقة لمواجهة الضغوط العالمية. وشارك في الفعالية مجموعة من أبرز المتحدثين الخبراء وقادة القطاع لمناقشة تأثير الطاقة على مختلف القطاعات، وأهمية الاستدامة، وتنفيذ الأفكار على أرض الواقع، والفرص التي يوفرها تبني التقنيات الحديثة، وسُبل مواكبة التوجهات الناشئة.

عرض تفاعلي

وقدّم كيث برادلي، الشريك الإداري في برنامج ليفينج بيزنس، عرضاً تفاعلياً مميزاً ركز على الاستدامة في مجال الأعمال وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية.

وتضمنت الفعالية جلسات حوار مفيدة بمشاركة شون إيفرز، الشريك الإداري في جلف إنتلجنس؛ وجيمس ماكالوم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة إكسيرجي جروب وأستاذ الطاقة في جامعة ستراثكلايد؛ ونيام ماكبرني، المديرة المساعدة في كونترول ريسك؛ وروبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر إينرجي، حيث ناقشوا مشهد الاقتصاد العالمي بعد 3 أشهر من إدارة ترامب الجديدة.

واستعرض كلٌّ من أشيش جوخال، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاتصال الاستراتيجي في بنك الفجيرة الوطني؛ وفيمباي سامانثا جويز، أخصائية الاستدامة في شركة مونجاسا؛ والدكتور أنكور دانا، الرئيس التنفيذي لشركة دانا ستيل إندستري؛ وسايمون كينج، مدير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في شركة ستانفورد مارين؛ ودارميندرا جوبتا، المراقب المالي في شركة بتروكيم الشرق الأوسط، دراسات حالة في برنامج الأعمال الحالي.

وتأتي الفعالية في إطار سلسلة فعاليات التبادل المعرفي المستمرة، والتي يُنظمها بنك الفجيرة الوطني وشملت مؤخراً مواضيع مثل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة الاستثمار.