حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي مستمرة في بناء مستقبل قائم على الابتكار

المنطقة الحرة نموذج رائد في ترسيخ الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية

نحتفل بإنجازات وطنية عابرة للحدود وروح الريادة التي قادت دبي لتقديم نموذج تنموي مُلهم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه على مدى 4 عقود، كانت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ركيزة أساسية في مسيرة دبي التنموية، ونموذجاً رائداً في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف سموه «نفتخر بما حققته موانئ دبي العالمية من خلال «جافزا»، ليس فقط في دعم التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار، بل في مساهمتها الفاعلة في بناء منظومة اقتصادية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُسهم في نمو سلاسل الإمداد والتجارة عبر تمكين الشراكات الدولية.

ونتطلع إلى دور أكبر لـ«جافزا» في دفع مسيرة النمو الاقتصادي الشامل في دبي، ودعم حركة التجارة العالمية، من خلال منظومة فريدة تجمع بين الابتكار والخدمات الشاملة والربط البري والبحري والجوي».

سموه:

نتطلع إلى دور أكبر لـ«جافزا» في دفع النمو الاقتصادي في دبي ودعم التجارة العالمية عبر منظومة فريدة تجمع بين الابتكار والخدمات الشاملة

قبل 40 عاماً بدأت إحدى قصص النجاح الكبرى في دبي مع تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي عام 1985 والبداية كانت بـ 19 شركة

ترسيخ دبي منصة عالمية لصناعة الفرص وتعزيز جاهزيتها للمستقبل بفضل مؤسساتها الرائدة وإنجازاتها المتميزة

أكثر من 11.000 شركة تحتضنها «جافزا» اليوم من 157 دولة

أكثر من 160 ألف موظف يعملون ضمن المنطقة الحرة اليوم

جاء ذلك بمناسبة احتفال المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، المنطقة الحرة الرائدة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، هذا العام، بمرور 40 عاماً على تأسيسها، لتكمل بذلك 4 عقود من الشراكة في تعزيز التجارة، ودعم توسع الأعمال العالمية، وتعزيز التنويع الاقتصادي في دبي، لتصبح «جافزا» نموذجاً يُحتذى به عالمياً في إنشاء المناطق الحرة.

إنجازات عابرة للحدود

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن احتفالنا بمرور 40 عاماً على تأسيس جافزا هو احتفال بإنجازات وطنية عابرة للحدود، وبروح الريادة التي قادت دبي لتقديم نموذج تنموي مستدام ومُلهم للعالم. مستمرون في بناء مستقبل قائم على الابتكار والشراكة والانفتاح، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية لصناعة الفرص، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بفضل مؤسساتها الرائدة وإنجازاتها المتميزة».

قصة نجاح

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «قبل 40 عاماً، بدأت إحدى قصص النجاح الكبرى في دبي مع تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) عام 1985، والبداية كانت بـ 19 شركة فقط، واليوم تضم جافزا، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، أكثر من 11000 شركة من 157 دولة... جذبت «جافزا» استثمارات تجاوزت 110 مليارات درهم خلال الـ 20 عاماً الماضية، ويعمل ضمنها اليوم أكثر من 160 ألف موظف... نبارك للأخ سلطان بن سليّم وفريق عمله المبدع على هذه الإنجازات الاستثنائية، ونتطلع إلى دور أكبر لـ«جافزا» وجبل علي في دفع مسيرة النمو الاقتصادي الشامل في دبي ودعم حركة التجارة العالمية، من خلال منظومة فريدة تجمع بين الابتكار والخدمات الشاملة والربط البري والبحري والجوي».

وبالتزامن مع هذه المناسبة المتميزة، كشفت «جافزا» عن شعار خاص، وحرصت على تنظيم أنشطة مجتمعية، وفعاليات ومبادرات على مستوى القطاع، لإشراك المتعاملين والشركاء التجاريين على مدار العام.

يذكر أنه في 6 مايو 1980، أصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أول قانون لإنشاء منطقة حرّة في جبل علي، لتنطلق معها رؤية مستقبلية سبّاقة ستشهد تطوير أحد أكثر المشاريع الاقتصادية طموحاً في المنطقة.

وبحلول العام 1985، تأسّست المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) رسمياً، بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتصبح بذلك أول منطقة حرّة مخصّصة في الشرق الأوسط.

شريك مهم

وخلال العقدين الأخيرين، رسّخت «جافزا» دورها في تعزيز الاستثمار والنمو، حيث استقطبت أكثر من 110 مليارات درهم من الاستثمارات، وتسهم اليوم بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بجانب منظومة جبل علي المتكاملة.

وتواصل «جافزا» دورها المحوري في دعم الاستراتيجيات الوطنية الكبرى بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33 و «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات».

ومن نواة صغيرة تضم 19 شركة فقط في العام 1985، تحوّلت «جافزا» إلى واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، تحتضن اليوم أكثر من 11.000 شركة من 157 دولة، بينها أكثر من 100 شركة مُدرجة في قائمة «فورتشن 500». وفي عام 2024 وحده، أسهمت «جافزا» بدور محوري في تحفيز التجارة غير النفطية لدبي، من خلال تسهيل تعاملات تجارية بلغت قيمتها أكثر من 713 مليار درهم، بزيادة سنوية لافتة بلغت 15 % مقارنة بعام 2023. كما شكلت المنطقة الحرة 74 % من الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة ضمن قطاعات التصنيع والتجارة والنقل في عام 2023.

واليوم، تمتد البنية التحتية المتطورة لـ«جافزا» على أكثر من 539 مليون قدم مربعة، وتوفر ربطاً متعدد الأنماط عبر البحر والجو والبر. وبالتكامل مع ميناء جبل علي، الذي سجّل في العام الماضي ثاني أعلى أداء له خلال عقد، تُمثل منظومة «جافزا» والميناء معاً أحد أكثر المراكز اللوجستية تطوراً على مستوى العالم.

مركز للوظائف

وتبرز أهمية «جافزا» باعتبارها واحدة من أكبر مراكز التوظيف وتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات من خلال توفير ما يزيد على 160 ألف وظيفة داخل المنطقة الحرة في مجموعة واسعة من القطاعات، تمتد من الخدمات اللوجستية وقطاع السيارات، وصولاً إلى الصناعات الغذائية والتصنيع المتقدم.

وفي العام 2023، أسهمت كل من «جافزا» وميناء جبل علي في توفير أكثر من مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ما يعادل

27 % من إجمالي الوظائف في الإمارة. وشملت هذه المساهمة نحو 40.000 وظيفة للمواطنين الإماراتيين.

سلطان بن سليّم: رؤية قيادتنا الرشيدة جعلت من دبي منارة للتجارة العالمية

محرك للنمو

في تعليقه على المناسبة، صرّح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تمثّل الذكرى الأربعين لتأسيس «جافزا» فرصة للاحتفاء بشركائنا من المتعاملين حول العالم، وبالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من دبي منارة للتجارة العالمية. وعلى مدى أربعة عقود من الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والابتكار، رسّخت «جافزا» مكانتها كمحرّك حيوي للنمو، وباتت اليوم محوراً أساسياً لاقتصاد دبي».

وأضاف: «إنه مع دخولنا فصلاً جديداً من النمو، تواصل «جافزا» مسيرتها بكلّ ثقة، لمتابعة التوسع وتقديم نموذج يُحتذى به لمراكز «دي بي ورلد» الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم».

عبدالله بن دميثان: ميزة تنافسية فريدة لمتعاملينا بفضل قاعدتنا الصناعية المتنوعة والربط متعدد الأنماط

ميزة تنافسية

ومن جانبه، قال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «يعود نجاحنا على مدار أربعين عاماً إلى التزامنا العميق بدعم متعاملينا. في العام الماضي، شهدنا نمواً ملحوظاً تمثل في زيادة بنسبة 12 % في عدد الشركات الجديدة التي انطلقت من «جافزا»، بينما يواصل ميناء جبل علي ريادته بين أفضل 10 موانئ في العالم».

وأضاف: «إن الشركات تواجه اليوم تحديات متزايدة في التجارة الدولية، ولكن بفضل قاعدتنا الصناعية المتنوعة، والربط متعدد الأنماط، وشبكتنا العالمية الواسعة، وخبرتنا العميقة، نقدم لمتعاملينا ميزة تنافسية فريدة. ونحن نحتفل بهذا الإنجاز، نوجه شكرنا العميق لمتعاملينا وللمجتمع المتنامي على اختيارهم جبل علي».

نموذج مثالي

في عام 2024، أكدّت «جافزا» ريادتها العالمية في تطوير المناطق الحرة، بحصولها على لقب «أفضل منطقة حرة عالمية» من مجلة «إف دي آي»، التابعة لـ«فاينانشال تايمز». إضافةً إلى ذلك، تم تصنيفها كأفضل منطقة صناعية وأفضل منطقة مستدامة للعام.

ونجحت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بتكرار نموذج «جافزا» في 11 منطقة اقتصادية عالمية، تشمل المنطقة الاقتصادية الدومينيكية في جمهورية الدومينيكان، ومنطقة بربرة الاقتصادية في أرض الصومال، وبوابة لندن في المملكة المتحدة، والمنطقة الحرة في «تشيناي» في الهند.

على الصعيد العالمي؛ حيث تدير «دي بي ورلد» أكثر من 8.900 هكتار من المناطق الحرة التشغيلية، مع 670 هكتاراً أخرى قيد التطوير حالياً، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي، وإيجاد فرص العمل، ويدعم التنمية الصناعية عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

مستقبل مستدام

وتماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تركز «جافزا» على هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وصافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

وفي خطوة ملموسة نحو هذا الهدف، أصبح تشغيل المنطقة الحرة يعتمد بالكامل على الطاقة المتجدّدة، وفق معايير المنظمة الدولية لشهادات الطاقة المتجدّدة (I-REC) الصادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي.

وفي خطوة تعكس التزام «جافزا» بالتحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، تحتضن المنطقة الحرة أكبر مشروع للطاقة الشمسية الموزّعة على الأسطح في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمّ تركيب 158 ألف لوحة طاقة شمسية على امتداد المستودعات ومظلّات مواقف السيارات والمباني الأخرى داخل المنطقة الحرة. كما حصلت «جافزا» على اعتماد مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، والتي تُعد المعيار الذهبي لوضع أهداف الاستدامة وفق أسس علمية دقيقة.

ومع تطلّعها إلى المستقبل في مستهلّ عقدها الخامس، تواصل «جافزا» ترسيخ التزامها بالاستدامة من خلال هدف طموح يتمثل في تحويل أكثر من 80 % من النفايات بعيداً عن المكبّات بحلول عام 2026، دعماً لجهود دولة الإمارات في تسريع التحوّل نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة ومرونة وابتكاراً.

وتسعى «جافزا» إلى تقديم حلول تركز على المتعاملين وتُرسي معايير التميز للمناطق الحرة على مستوى العالم.

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