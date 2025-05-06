دبي تستضيف معرض «ورك سبيس» 27 مايو

يعود معرض «ورك سبيس» إلى مركز دبي التجاري العالمي بين 27 و29 مايو الجاري، بعد النجاح اللافت الذي حققته دورة 2024، حيث يعرض المشاركون أحدث التقنيات والتصاميم الداخلية المخصصة لمساحات العمل والعقارات التجارية. ويبرز في جدول أعمال المعرض «قمة ورك سبيس» التي ستشمل منتديات مخصصة حول ضرورة توفير مساحات اجتماعية تركز على الموظفين، ودور بيئة العمل المريحة، إضافة إلى ورش عملٍ تفاعلية قصيرة حول تصميم مساحات عمل ملائمة للموظفين من مختلف أنماط التفكير.

ويتمتع المعرض بإرث يمتد إلى أكثر من 20 عاماً، نجح خلالها في ترسيخ مكانته بوصفه الفعالية الرائدة في مجال تصميم مساحات العمل والتجهيزات المكتبية الداخلية وتقنيات بيئة العمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة جهاتٍ عارضة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والإمارات وتركيا وكوريا الجنوبية من مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل تقنيات المكاتب وحلول العافية والتصاميم الداخلية للمكاتب.