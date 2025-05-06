«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل تمهيداً لإعداد الخطة المالية 2026 - 2028

نظّمت دائرة المالية في حكومة عجمان ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية في الإمارة بهدف شرح التعميم المالي رقم (3) لسنة 2025، والذي يمثّل ركيزة أساسية في الإعداد للخطة المالية متوسطة المدى للأعوام 2026–2028، ومشروع الموازنة العامة لسنة 2026.

هدفت الورشة إلى تمكين ممثلي الجهات الحكومية من فهم متطلبات التعميم وآليات تنفيذه، وتزويدهم بالمتطلّبات الفنية الضرورية لإعداد تقديرات دقيقة وواقعية للإيرادات والمصروفات بالاستناد إلى الأداء الفعلي والتوقعات المستقبلية.

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، شملت التعليمات والقواعد العامة لإعداد الخطة المالية متوسطة المدى للأعوام 2026–2028 ومشروع الموازنة العامة لسنة 2026، والعمل على ضمان الالتزام بالجداول الزمنية، إضافة إلى تعزيز جودة البيانات ودقة التحليل المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة، ورفع مستويات الشفافية.