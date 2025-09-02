135 فعالية في مركز دبي التجاري حتى نهاية 2025

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لموسم حافل بالفعاليات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات وسياحة الأعمال، وتشمل الأجندة أكثر من 135 فعالية، تضم مؤتمرات ومعارض كبرى في العديد من القطاعات المختلفة.

وقال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «استناداً إلى أدائنا القوي في النصف الأول من العام الجاري، فإننا نواصل في النصف الثاني استقطاب منظمي الفعاليات والجهات العارضة والزوار من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استضافة الفعاليات العالمية المرموقة من القطاعات الرئيسة والقطاعات سريعة النمو. وتعكس مجموعة الفعاليات الرائدة القادمة قدرتنا على جمع رواد القطاعات المتنوعة والمبتكرين والمتحدثين والجهات الفاعلة الرئيسة من مختلف أنحاء العالم، لرسم ملامح مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

تبدأ فعاليات شهر سبتمبر بمعرض الورق - بيبر أرابيا (2 - 4 سبتمبر)، يليه العرض الكوميدي ميكس تيب (6 سبتمبر)، مات ريدمان لايف (7 سبتمبر). بعد ذلك يقام مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2025 (8 - 19 سبتمبر)، وملتقى الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية (8 - 10 سبتمبر)، ومعرض عروس الخليج (12 - 18 سبتمبر). ويشهد منتصف الشهر مجموعة واسعة من معارض التصنيع التجارية (جميعها من 15 إلى 17 سبتمبر).

ويختتم الشهر بمعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية (22 - 24 سبتمبر)، ورؤية - معرض الإمارات للوظائف، ومعرض عرب لاب لايف (كلاهما 23 - 25 ​​سبتمبر)، ومؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة (24 - 25 سبتمبر)، والكونغرس الدولي العاشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل (25 - 27 سبتمبر)، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) (30 سبتمبر - 2 أكتوبر).

وتنطلق أولى الفعاليات في أكتوبر، بالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر (1 - 2 أكتوبر)، ومعرض نجاح (5 - 7 أكتوبر)، ويليها معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي (6 - 8 أكتوبر)، ومعرض الشرق الأوسط الزراعي، ومعرض الفوركس (كلاهما من 6 إلى 7 أكتوبر). وتقام فعالياتالتكنولوجيا في منتصف الشهر، بعودة معرض جيتكس جلوبال (13 - 17 أكتوبر).

أما في النصف الثاني من الشهر، فينتقل التركيز إلى الرعاية الصحية والموارد البشرية، مع المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، والملتقى السنوي لطب الأشعة، وقمة مستقبل الرعاية الصحية (جميعها من 21 إلى 23 أكتوبر)، وقمة ومعرض الموارد البشرية (21 - 22 أكتوبر)، وتُختتم فعاليات الشهر، بمعرض بيوتي وورلد ميدل إيست، المتخصص في الجمال والعافية (27 - 29 أكتوبر).

ويبدأ نوفمبر بمعرض جلفود للتصنيع (4 - 6 نوفمبر)، المعرض الرائد في المنطقة في مجال تجهيز الأغذية والمشروبات، يليه المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي ومعرض عالم الورق في الشرق الأوسط، ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط (كلاهما من 11 إلى 13 نوفمبر)، إلى جانب معرض الشرق الأوسط للتبغ (11 - 12 نوفمبر).

كما يضم الشهر المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) (11 - 17 نوفمبر)، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين (17 - 18 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (17 إلى 19 نوفمبر)، وفيجن بلس إكسبو (17 - 18 نوفمبر)، ومؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية (18 - 19 نوفمبر).

ويختتم قطاع البناء والتشييد الشهر بمعرض الخمسة الكبار، ومعرض النوافذ والأبواب والواجهات، وجيو ورلد، ومعرض التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد العالمي، وفعالية LiveableCitiesX، وفعالية Future FM (من 24 إلى 27 نوفمبر).

أجندة ديسمبر

ويشهد شهر ديسمبر، المؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب (1 - 5 ديسمبر)، ومعرض أوتوميكانيكا دبي (9 - 11 ديسمبر). ويختتم الموسم بمجموعة من المعارض التجارية، بما في ذلك المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض تشاينا هوم لايف، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية (جميعها من 17 إلى 19 ديسمبر)، والمجوهرات والعروس العربية (18 - 21 ديسمبر).