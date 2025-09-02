أبوظبي تستضيف قمة «رويترز نكست- الخليج» 22 أكتوبر المقبل

بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي، تعقد الدورة الافتتاحية لقمة «رويترز نكست– الخليج» فعالياتها في الإمارة يوم 22 أكتوبر 2025 بمنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والقطاع المالي والمجتمع المدني والإعلام والمجالات الثقافية والأكاديمية لمناقشة أبرز التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي. وضمن جهودها المتواصلة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، تعزز دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي شراكاتها مع عدد من المؤسسات لتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار والخبرات، ورسم مستقبل أكثر ازدهاراً.

ويشارك بالدورة الأولى ما يزيد على 500 من قادة الأعمال والمبتكرين والرؤساء التنفيذيين، لمناقشة التحديات التي تواجه وتسهم في تحديد مسار قطاع الأعمال والمجتمع والعالم بشكل عام. وتضم قائمة المتحدثين والخبراء أكثر من 40 من كبار الشخصيات، منهم معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وجورجوس جرابيتريتيس، وزير خارجية جمهورية اليونان، ويوسف مايتاما توجار، وزير خارجية نيجيريا، ومعالي لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوث وزير الخارجية، ومحمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار، ودينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة «هاش كي كابيتال»، وعبدالرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لشركة «إس تي في».