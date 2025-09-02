بحث تعزيز التعاون بين «التنمية الاقتصادية» ومجلس الطاقة في الشارقة

استقبل حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة، وفهد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حاتم الموسى، الأمين العام لمجلس الطاقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الدائرة. وجاء هذا اللقاء في إطار جهودهما المتواصلة لتنظيم بيئة الأعمال في الإمارة، وتبادل الخبرات بما يحقق أهداف الجهتين في خلق بيئة استثمارية آمنة، ودعم استدامة الأعمال وفق أعلى المعايير.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للمتعاملين وللقطاع الخاص والحكومي والعمل على تنميته بشكل دائم. وأكدا استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات.