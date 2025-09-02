12 شركة ناشئة تتأهل إلى القائمة القصيرة لـ«تحدي بوابة الشارقة 2025»

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) القائمة القصيرة لتحدي بوابة الشارقة 2025 والتي تضم 12 شركة ناشئة تم اختيارها من 4600 مشاركة من أكثر من 90 دولة، بعد عملية تقييم دقيقة للحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً ضمن مسارين: «الجاهزية لمهارات المستقبل» بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، و«اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة» بالشراكة مع أكاديمية الشارقة للتعليم.

وتضم الشركات المتأهلة إلى القائمة القصيرة ضمن مسار الجاهزية لمهارات المستقبل كلاً من: إيدليتيكا وإيفولف كاريرز، وسيرتيفاي مي، وبيكاباك، وبروجوتك، وسكيلز بيلدر، فيما تشمل قائمة مسار اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة كلاً من: لمسة وليتل ثينكنغ مايندز، وهدهد، وإديوتكنوز، وعربي، وجنى ريدنغ. وستشارك الشركات الناشئة الـ12 في برنامج إعداد الشركات المتأهلة.