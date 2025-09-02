«حرة مطار الشارقة» تحتضن توسعاً لـ «جريب تري» اليابانية

أعلنت شركة «جريب تري» اليابانية المتخصصة في قطاع التغذية وصناعة الحلويات والتي اتخذت من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها في 2024 عن توسعة أعمالها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وتعزيز قدراتها التخزينية والتشغيلية الحالية عبر تدشين مستودع لها في المنطقة بمساحة 4500 قدم مربعة، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وتوسيع نطاق صادراتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط انطلاقاً من الشارقة كمركز توزيع استراتيجي في المنطقة.

وتم تدشين المستودع الجديد وقص الشريط للشركة من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وماسياسو موتو رئيس مجلس إدارة شركة «جريب تري»، وعدد من مسؤولي الهيئة، حيث تفقدوا أقسام المستودع الجديد، للاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في عمليات التخزين والتوزيع، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وضمان جودة المنتجات على امتداد سلسلة التوريد.

وتعد «جريب تري» الامتداد الإقليمي لشركة «بودونوموري» التي تأسست عام 1982 في كانازاوا اليابان، وغيرت اسمها من «بودونوكي» عام 2025 .

ويشهد قطاع الحلويات والغذاء في الإمارات ومنطقة الخليج العربي نمواً متواصلاً، مدعوماً بإقبال المستهلكين على المنتجات الفاخرة والمبتكرة، حيث بلغ حجم سوق الأغذية في الإمارات، 146 مليار درهم خلال العام الجاري، فيما من المتوقع أي يصل معدل النمو السنوي للسوق إلى 5.3% من 2025 إلى 2030، بحسب دراسة حديثة صادرة عن «ستاتيستا» للأبحاث والبيانات.