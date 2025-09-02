«لونيت» تطلق أول صندوق مؤشرات متداولة للحوسبة الكمومية بالمنطقة

أعلنت لونيت، شركة إدارة الاستثمارات العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق مجموعتها من صناديق بورياس للمؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص، والتي تبدأ بإطلاق صندوق «بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول» وستتيح المجموعة الجديدة من الصناديق فرصاً استثمارية واعدة ضمن الدورات الاقتصادية ودورات السوق المختلفة.

وستكون «لونيت كابيتال»، المرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي والتابعة لـ «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد»، مديراً للاستثمار. وتندرج الخطوة في إطار استراتيجية شركة لونيت التي تهدف لتوسيع منتجاتها.

وهي تهدف من خلال مجموعة صناديق بورياس إلى الاستفادة من فرص النمو اللافتة التي تشهدها أسواق صناديق المؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص، والتي تضاعف حجمها عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 562 مليار دولار.

وسيصبح صندوق «بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول» أول صندوق من نوعه يتم إطلاقه في المنطقة، حيث من المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية 22 سبتمبر .

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي: «إطلاق وإدراج الصندوق الاستثماري السابع عشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صندوق بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول، يعكس دورنا في تعزيل الحوسبة الكمومية، والتي تشمل ألفابت وأمازون ومايكروسوفت وإنفيديا.

ومع ترسيخ أبوظبي مكانتها مركزاً استراتيجياً للفرص الاستثمارية الابتكارية، سيواصل سوق أبوظبي توسيع باقته من المنتجات المبتكرة وتعزيز ديناميكية منصته لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين».

ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال 6 مفوضين معتمدين، إضافة إلى منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق أبوظبي (ADX eIPO) بين 10 - 16 سبتمبر. وسيتم التداول في الصندوق في سوق أبوظبي، مع نسبة إجمالية للمصروفات تبلغ 49 نقطة أساس.