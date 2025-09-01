ميناء جبل علي التاسع عالمياً في حجم مناولة الحاويات



حل ميناء جبل علي ضمن قائمة «لويدز» البريطانية التي تضم أفضل 10 موانئ عالمياً، مسجلاً نمواً في أحجام المناولة بنسبة 7.5% خلال 2024.

وأظهرت موانئ الحاويات العالمية مرونة ملحوظة وعالية في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي وتقلبات ديناميكيات التجارة.

وسجل ميناء جبل علي زيادة في أحجام المناولة بفضل النمو القوي في تجارة آسيا وشبه القارة الهندية، حيث تعامل الميناء مع 15.54 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مقارنة بـ14.47 مليون حاوية في 2023، بزيادة 7.5%.

وأوضحت القائمة أن إجمالي الحاويات التي ناولتها الموانئ الـ100 بلغت أكثر من 743.6 مليون حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدماً بزيادة قدرها 8.1% على 2023، وعكست مسار الركود الذي شهدته السنوات الأخيرة.

وحافظت آسيا على هيمنتها، حيث استحوذت الموانئ الصينية وحدها على أكثر من 40% من حركة الحاويات العالمية.

وشهدت محطات أمريكا الشمالية، خاصة على طول سواحل الولايات المتحدة الشرقية والغربية والخليج الأمريكي، نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بطلب قوي من المستهلكين وإعادة تخزين المخزون الاستراتيجي استجابة لتصاعد التوترات التجارية مع الصين. واستفادت الأسواق الناشئة، مثل الهند وفيتنام وتركيا، من إعادة تنظيم سلاسل التوريد واتفاقيات التجارة الإقليمية.

وكرست الصين ريادتها العالمية في صناعة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، حيث سيطرت تماماً على قائمة أفضل 10 موانئ عالمية في أحجام المناولة، مع دخول 6 موانئ تابعة لها في البر الصيني، ضمن قائمة العشرة الكبار. وجاء ميناء شنغهاي، أول الترتيب عالمياً بحجم مناولة 51.5 مليون حاوية، وحل ميناء سنغافورة ثانياً، بحجم مناولة 41.13 مليون حاوية، وميناء «نينغبو تشوسان» الصيني ثالثاً مع مناولته لـ39.3 مليون حاوية، وجاء في المركز الرابع ميناء «شينزن» الصيني بحجم مناولة 33.4 مليون حاوية.

وفي المركز الخامس؛ حل «ميناء تشنغداو» الصيني، بحجم مناولة 30.9 مليون حاوية، مقارنة بـ28.8 مليون حاوية، بنمو 7.3%.

وأظهر الميناء الصيني الشمالي نمواً هائلاً على مدار العامين الماضيين، لكن سيكون من الصعب مواكبة هذا النمو، نظراً لتقلبات التجارة المتوقعة هذا العام.

وحل سادساً «ميناء غوانزهو» الصيني، حيث شهد أكبر ميناء للحاويات المحلية في الصين؛ تطوراً كبيراً في ظل تكيفه مع ظروف التجارة العالمية المتغيرة بسرعة، وتمكن من مناولة 26.07 مليون حاوية، مقارنة مع 25.4 مليون حاوية، بنمو 2.6%.

ودخلت كوريا الجنوبية قائمة أفضل 10 موانئ، عبر «بوسان»، مع ارتفاع حجم إعادة الشحن بنسبة 8.8% إلى 13.5 مليون حاوية نمطية، حيث تعامل الميناء، مع مناولة 24.4 مليون حاوية، مقارنة بـ23 مليوناً، بزيادة 6%.

وجاء ميناء «تيانجين» الصيني ثامناً، وهو في قلب ما يُفترض أن يكون منطقة القوة الاقتصادية المستقبلية للصين، حيث يمتلك الميناء خططاً طموحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية السنوية إلى 35 مليوناً بحلول عام 2035. وتعامل الميناء مع 23.3 مليون حاوية، بزيادة 5%، مقارنة بـ22.2 مليون حاوية.

وفي المركز التاسع حل «ميناء جبل علي» بدبي، بمناولة 15.54 مليون حاوية، مقارنة بـ14.7 مليون حاوية، بزيادة سنوية 7.5%.

وفي المركز العاشر؛ حل ميناء «بورت كلانج» الماليزي، حيث بفضل العوامل الجيوسياسية والتجارة الإقليمية داخل آسيا، حقق الميناء عاماً قياسياً آخر، واقتحم أخيراً قائمة العشرة الأوائل، مع حجم مناولة؛ لـ14.64 مليون حاوية، مقارنة بـ14 مليوناً، بنمو سنوي 4%.

أفضل 10 موانئ عالمية في حجم المناولة

الميناء/ الدولة ( مليون حاوية)

1. «شنغهاي»/ الصين ( 51.5)

2.«سنغافورة»/ سنغافورة ( 41.13)

3.«نينغبو تشوسان»/ الصين ( 39.3)

4.«شينزن»/ الصين ( 33.4)

5.«تشنغداو»/ الصين ( 30.9)

6.«غوانزهو»/ الصين (26.07)

7.«بوسان»/ كوريا الجنوبية ( 24.4)

8.«تيانجين»/ الصين ( 23.3)

9.«جبل علي»/ الإمارات ( 15.5)

10.«بروت كلانج»/ ماليزيا ( 14.6)