الكشف عن مشاريع توسعة بتريليون دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

المنطقة ستتعامل مع 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040

تنطلق اليوم بدبي، النسخة الرابعة والعشرون من معرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بمشاركة خبراء وأصحاب مصلحة في قطاع الطيران، وصنّاع القرار، ومشغلي المطارات، وجهات فاعلة أخرى في صناعة المطارات إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين.

أحمد بن سعيد: قطاع الطيران ركن أساسي في تقدم دبي الاقتصادي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، ولا تزال حركة المرور عبر كلا المطارين في ازدياد مستمر. ويُعد قطاع الطيران لدينا، من المطارات وشركات الطيران إلى البنية التحتية الأوسع، ركناً أساسياً في تقدم دبي الاقتصادي ووصولها العالمية».

وأضاف: «قمنا باستثمارات متواصلة لتوسيع وتحديث مطاراتنا، مما عزز من دور دبي كبوابة عالمية. على مدى العقدين الماضيين، وفرت دبي البيئة المثالية لنمو معرض المطارات ليصبح منصة بارزة في هذه الصناعة، وهو انعكاس للدور الأوسع الذي تلعبه المدينة في تشكيل مستقبل الطيران العالمي. ومع خطط التوسع لمطار دبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، فإننا نمهد الآن لحقبة جديدة من المعايير العالمية في تطوير المطارات».

وقال سموه: «منذ عام 2001، يمضي معرض المطارات قدماً بخطى واسعة، متطوراً على مر السنين ليصبح أكبر منصة أعمال لقطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويوفر المعرض فرصة رئيسية لأصحاب المصلحة وصنّاع السياسات ومتخذي القرار التقنيين للتواصل وتبادل المعرفة واكتساب الرؤى، ومناقشة فرص النمو والتحديات التي تواجه صناعة الطيران. وستأخذ النسخة الرابعة والعشرون من معرض المطارات بلا شك مسيرة النمو التعاوني إلى مستويات جديدة».

وقال محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: «يسعدنا في هيئة دبي للطيران المدني المشاركة في معرض المطارات 2025، المنصة العالمية التي تجمع قادة وخبراء الطيران من جميع أنحاء العالم. وتعكس مشاركتنا التزامنا بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران من خلال الابتكار، وأفضل الممارسات، والتركيز على السلامة والأمن والاستدامة».

وأضاف لنجاوي: «نؤمن بأن التعاون وتبادل المعرفة هما المحركان الرئيسيان للتقدم، ونتطلع إلى التفاعل مع شركائنا واستكشاف الفرص التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي».

6000 مشارك

وعلى مدى ثلاثة أيام، من 6 إلى 8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، ستستقطب أكبر منصة أعمال لقطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 30 دولة، لاستكشاف الابتكارات والتقنيات التي تشكّل مستقبل المطارات، بما في ذلك التطورات في تحسين تجربة المسافرين، وإدارة حركة المرور في المطارات، وتقليل انبعاثات الكربون والاستدامة، والتحول الرقمي، والتنقل الجوي الحضري.

ويشارك في هذه النسخة أكثر من 140 عارضاً من أكثر من 20 دولة، سيلتقون ويتواصلون ويبرمون صفقات مع أكثر من 30 مشترياً مؤهلاً من أكثر من 70 منظمة تمثل 30 دولة يمثلون مطارات وشركات طيران ومزودي خدمات من المملكة العربية السعودية، وأرمينيا، البحرين، كرواتيا، جيبوتي، مصر، غانا، الهند، العراق، إيطاليا، الأردن، كينيا، الكويت، لبنان، مالاوي، ماليزيا، المالديف، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، قطر، رواندا، سيشيل، سريلانكا، تنزانيا، تركيا، أوغندا، وأوزبكستان.

ويهدف المعرض إلى خدمة سوق تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي تبلغ قيمته تريليون دولار أمريكي. وستتعامل مطارات منطقة الشرق الأوسط مع 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040. وسيكون هناك تركيز خاص في هذا التجمع العالمي على مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 35 مليار دولار والذي سيصل إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر عند اكتماله.

ويعقد مؤتمران عالميان على هامش المعرض وهما: المنتدى العالمي لقادة المطارات، ويشمل منتدى أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر المرأة في الطيران في الشرق الأوسط. ويتضمن هذان المؤتمران أكثر من 30 جلسة و70 من قادة وخبراء الطيران.