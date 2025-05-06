«أدنوك للحفر» تفوز بعقد بقيمة 2.97 مليار درهم لبناء 3 حفارات جديدة

أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، عن فوزها بعقد لثلاث حفارات من «أدنوك البحرية» بقيمة إجمالية تُقدر بـ 2.97 مليار درهم لدعم العمليات التوسعية في مشروع تطوير حقل زاكوم البحري. وستضاف هذه الحفارات إلى الحفارات الثلاث التي اتفق الطرفان على تشغيلها لذات الغرض في يوليو 2024.

وقال عبد الرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «ترسية عقد بهذه الأهمية على الشركة يدعم جهود نمونا المتسارعة، وستسهم الحفارات الجديدة المتطورة التي جرى تصميمها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات وتعزيز السلامة، إضافة لذلك فإن العقد يعزز مكانة الشركة داعماً رئيساً لأدنوك لتحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية، ويدعم جهودنا لمواصلة تحقيق عائدات عالية ومستدامة لمساهمينا حتى 2038 وما بعده».

ويأتي هذا العقد في إطار الاتفاقيات القائمة الهادفة إلى تحقيق إيرادات مضمونة على المدى الطويل، وتوفير عائدات مجزية. وسيتم تشغيل الحفارات الثلاث الجديدة في جزر أدنوك الاصطناعية المبتكرة لحفر وإكمال الآبار.

وقالت طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: «نسعى في «أدنوك البحرية»، لتحقيق أقصى قيمة من مواردنا البحرية من خلال التركيز على أكثر الطرق فاعليةً وابتكاراً. وستعزز الحفارات المتطورة، التي ستوفرها أدنوك للحفر، جهودنا لتحقيق أهداف رفع طاقتنا الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وسيشكل هذا العقد إطاراً للتعاون لتعزيز إدماج التكنولوجيا ورفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع الشراكات ودعم النمو المستدام».

ومن المتوقع إضافة حفارات الجيل الجديد تدريجياً إلى الأسطول بين عامي 2027 و2028، وسيتم تطويرها من خلال تعاون استراتيجي بين شركة أدنوك للحفر ومجموعة هونغهوا .