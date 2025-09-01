58.4 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 8 أشهر

نجح سوق دبي المالي في ترسيخ جاذبيته الاستثمارية مضيفاً نحو 58.4 ألف حساب جديد خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 58 ألفاً و393 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ63 ألفاً و899 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2024.

الحسابات الجديدة

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس الماضي.

الحسابات في شركات الوساطة

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بواقع 24180 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 8933 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 6472 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 6002 حساب، و«المشرق للأوراق المالية» 3230 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 2591 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 2162 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، نحو 4.54 ملايين صفقة خلال 8 أشهر، على نحو 88.35 مليار سهم بقيمة ناهزت 231.7 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 77.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وبقيمة بلغت 101.1 مليار درهم.

تداولات أغسطس

أظهرت بيانات سوق دبي المالي الشهرية تصدر المجموعة المالية هيرميس الإمارات، شركات الوساطة العاملة في سوق دبي بقيمة تداول بلغت نحو 6.2 مليارات درهم خلال شهر أغسطس 2025، وهو ما يمثل 24.3% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق دبي خلال نفس الشهر.

وجاء في المركز الثاني الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.5 مليارات درهم وبنسبة 13.7% من إجمالي التداول.

يشار إلى أن إجمالي قيمة التداولات في سوق دبي بلغ 25.5 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضي، وتم من خلال 27 شركة وساطة، وتم افتتاح 6475 حساباً جديداً.