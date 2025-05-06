انطلاق أسبوع الإمارات البحري 2025 في دبي بمشاركة واسعة

انطلقت أمس فعاليات «أسبوع الإمارات البحري 2025»، الذي تستضيفه وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويستمر حتى 9 مايو.

وفي إطار الفعاليات، يُعقد معرض «سي تريد للوجستيات البحرية في الشرق الأوسط» بدءاً من اليوم وحتى 8 مايو الجاري، حيث يوفر منصة مثالية لعقد شراكات مثمرة ودعم قطاع النقل البحري، حيث يشهد الحدث إطلاق مبادرة «سي تريد البحرية: 20 تحت سن الأربعين»، التي تهدف إلى تكريم 20 من أبرز القادة الشباب في القطاع البحري ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وتحتفي المبادرة بإنجازاتهم وإسهاماتهم المؤثرة في تطوير القطاع على المستوى العالمي، من خلال قيادتهم الملهمة وابتكاراتهم التي ألهمت الآخرين.

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: يُعد أسبوع الإمارات البحري منصة رائدة للابتكار والتواصل واستكشاف الفرص، ومن خلال دعم الحدث نهدف إلى ترسيخ مكانته ضمن أبرز الفعاليات البحرية العالمية، من خلال مشاركة جميع المعنيين في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع.

وأكد أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، مدفوعة برؤية قيادية واستراتيجيات طموحة، وتطوير قدرات موانئنا، التي تستوعب حالياً أكثر من 21 مليون حاوية نمطية سنوياً، بدوره يساهم القطاع البحري بنحو 136 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، ونسعى إلى رفع هذا الرقم إلى 200 مليار درهم في المستقبل القريب.

وقال: نواصل دعم المبادرات التي تسهم في التحول الرقمي للقطاع، ونؤمن بأن العالم بحاجة إلى التكاتف لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، وسنعمل في الإمارات مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية لتحقيق هذا الهدف.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: يجمع الأسبوع قادة القطاع في المنطقة من خلال مجموعة من الفعاليات التي تتيح فرصاً ثمينة للأعمال.

وأضافت: في سبتمبر، تستضيف الإمارات اليوم البحري العالمي 2025 بالتوازي مع فعالية عالمية، تحت شعار: «محيطنا – التزامنا – فرصتنا»، ويتماشى الشعار مع رؤيتنا لحماية المحيطات، وإيماننا العميق بأن هذه فرصة واعدة للنمو والحفاظ على البيئة.