غرفة الشارقة تكرم الشركاء ورعاة مهرجان رمضان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حفلاً لتكريم شركائها الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2025، تقديراً لجهودهم المتميزة التي أثمرت عن تحقيق المهرجان مبيعات قياسية بلغت نصف مليار درهم بزيادة ملحوظة نسبتها 25 % مقارنة بالعام السابق بمشاركة واسعة من المتسوقين الذين ارتادوا كبرى المراكز التجارية بمختلف مناطق إمارة الشارقة.

شهد حفل التكريم عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة، وجمال بوزنجال، المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة، وعائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض بالغرفة.