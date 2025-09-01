646.23 مليون درهم مبيعات قياسية لسوق دبي الحرة في أغسطس

أعلنت سوق دبي الحرة استمرار الاتجاه التصاعدي لمبيعاتها الشهرية بعد تسجيلها 646.23 مليون درهم في أغسطس، محققة نتائج غير مسبوقة تجاوزت الأرقام القياسية السابقة للشهر البالغة 588.13 مليون درهم في أغسطس 2018، بزيادة تقارب 10%.

شهدت مبيعات أغسطس 2025 ارتفاعاً لافتاً بلغ 15% مقارنة بشهر أغسطس 2024، والتي سجلت 561.53 مليون درهم، في حين حقق متوسط المبيعات اليومية خلال الشهر نحو 20.8 مليون درهم وسط تقديرات لأعداد المسافرين بنحو 275 ألف مسافر يومياً خلال الفترة ذاتها.

وقال راميش كيدامبي المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «هذا الإنجاز اللافت لمبيعات سوق دبي الحرة في شهر أغسطس، سيسهم في تعزيز سجلنا من النتائج المميزة التي حققناها خلال الأشهر السابقة من هذا العام، إذ تشير متابعاتنا الداخلية اليومية إلى تجاوز المبيعات نسبة نمو أعداد المسافرين بنحو 9%، وهو إنجاز كبير يتوج الجهود المميزة التي يبذلها جميع أفراد فريق عمل السوق».

كذلك، شهدت متاجر السوق الحرة زيادة في معدل إنفاق كل مسافر بما يقارب 4 دولارات لكل مسافر مغادر، وارتفع معدل إقبال المسافرين على الشراء بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس الماضي. ومع تحقيق هذه النتائج القوية لشهر أغسطس، تصل مبيعات السوق الحرة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 5.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6.93% مقارنة بالعام الماضي.

حققت مبيعات شهر أغسطس من العام الجاري أداءً قوياً من خلال مختلف فئات المنتجات الرئيسة في سوق دبي الحرة، ومن أبرزها: السكاكر، والحلويات التي تصدرت قائمة السلع الأعلى نمواً، بزيادة ملحوظة قدرها 68.90%، تلتها المشغولات الذهبية بارتفاع تجاوز 28.55%، في حين سجلت العطور زيادة قدرها 13.13%، وارتفعت مبيعات السجائر ومنتجات التبغ 11.05%. وسجلت منتجات أخرى مكاسب إضافية، حيث ارتفعت مبيعات تذاكر سحب مليونير الألفية 33.70%، وساعات اليد 17.70%، والمجوهرات الثمينة 24.17%، ومستحضرات التجميل 8.91%، والإلكترونيات 2.34%.

وبشكل عام، حققت السلع العشر الأكثر مبيعاً في سوق دبي الحرة مجتمعة نمواً قدره 15%، وحتى عند استبعاد فئة الحلويات، فقد ارتفعت مبيعات السلع العشر الرئيسة بنسبة 10.44%، في مؤشر واضح على الأداء المميز والشامل عبر مختلف منتجات سوق دبي الحرة. وأسهمت مبيعات العلامات الفاخرة على نحو لافت في الأداء القوي لسوق دبي الحرة في أغسطس، حيث ارتفعت مبيعات متاجر الأزياء في الصالتين (A) و(B) في المبنى (3) بمطار دبي 10.86% بالمقارنة مع أغسطس 2024. وتصدرت العلامة الفاخرة «كارتييه» قائمة العلامات الأكثر مبيعاً، مسجلة نمواً قدره 29.33% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وارتفع متوسط عدد المعاملات اليومية في متاجر العلامات الفاخرة إلى 254 معاملة، مقارنة بـ237 معاملة في أغسطس 2024، في حين ارتفع متوسط قيمة المعاملة إلى 8004 دراهم، مقارنة بـ 7748 درهماً. ويشير هذا النمو في كل من حجم المعاملات وقيمتها إلى الزخم الكبير لهذا القطاع الأساسي، والذي يمثل نحو 10% من إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة.

كما حققت جميع المنافذ الرئيسة لسوق دبي الحرة أداءً استثنائياً مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، إذ ارتفعت المبيعات في الصالتين (A) و(B) 17 % لكل منهما، في حين سجلت الصالة (C) نمواً قدره 16.45%، وزادت مبيعات الصالة (D) 7.91 %، وحققت صالة «المغادرون» بالمبنى (2) ارتفاعاً بلغ 13.60%، في حين شهد مطار آل مكتوم الدولي زيادة لافتة في المبيعات قدرها 56.91%. وسجلت مبيعات السوق في صالات «القادمون» نتائج قوية، حيث ارتفعت 11.72%، على الرغم من تزايد المنافسة في صالات «القادمون» بالمبنى رقم (3).

وبدا زخم المبيعات واضحاً أيضاً لمسافري المناطق والأسواق الرئيسة، إذ سُجل أعلى نمو لدى المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة، بارتفاع بلغ 27.94%، تلاها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 19.78%، وشبه القارة الهندية 17%، وأفريقيا 15.28%، وأوروبا 13.46%، وأستراليا ونيوزيلندا وبعض جزر المحيط الهادئ المجاورة بنسبة 9.49%، والشرق الأقصى 9.15%، والمنطقة الروسية 3.26%.

خطط مستقبلية

تستعد سوق دبي الحرة لتعزيز عروضها التجارية بشكل أكبر، حيث ستفتتح في وقت لاحق من هذا الشهر، في الصالة (A)، متجرين جديدين للعلامتين الشهيرتين «لويس فويتون» و«كارتييه»، ما يعزز محفظتها من السلع الفاخرة. وتتم حالياً أعمال تجديد شاملة في الصالة (A)، تمهيداً لافتتاح متجر مبتكر، يحاكي مفهوم «هدايا من دبي»، وذلك بحلول ديسمبر.