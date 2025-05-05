«فينيري».. أسطورة إيطالية تنطلق من دبي برؤية فنية حصرية

تُجسّد فينيري، الاسم الصاعد في عالم السيارات الخارقة، مزيجاً فريداً من الحرفية الإيطالية الأصيلة والهندسة المتطورة، مُعيدةً تعريف الفخامة بأسلوب فريد. أسسها ستيفانو أسوني وماركو بروفينزانو، وتجسّد هذه العلامة التجارية التميز الإيطالي في صناعة السيارات، حيث لا تُصنّع السيارة فحسب، بل تصنع كتحفة فنية تحمل توقيعها.

في خطوة استرايتيجية، اختارت فينيري دبي كنقطة انطلاق لرحلتها العالمية، مدفوعة بتقديرها العميق لمكانة المدينة في عالم الفخامة والتصميم الراقي. وأكد مؤسسوها أن دبي تُمثل البيئة المثالية لعلامة تجارية تسعى لجذب النخبة بمنتج يتجاوز المفهوم التقليدي للسيارات الفاخرة.

في مشروع فريد من نوعه، تُقدّم فينيري سلسلة محدودة من 25 وحدةً فقط، مُقسّمة إلى ثلاثة طرز مميزة: ثاروس، وإيثيرال، وإيثيرال آر. تشمل هذه الطرز 10 سيارات كوبيه، و10 سيارات سبايدر، و5 سيارات سباق. جميع السيارات مُصمّمة حسب الطلب ومُرقمة بشكل فردي، مما يجعل كل سيارة تجسيداً حصرياً للهوية الشخصية لمالكها، بأسعار تبدأ من 1.2 مليون يورو.

تنتج نسخة R ما يقارب 1064 حصاناً، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 2.5 ثانية، بفضل محرك V8 بشاحن توربيني مركزي، من تطوير خبراء في عالم سباقات السيارات. يعتمد هيكل السيارة على هيكل من الألمنيوم 6061، مع هيكل كامل من ألياف الكربون باستخدام تقنيات CFD (ديناميكيات الموائع الحسابية)، مما يمنح السيارة ثباتاً ديناميكياً وانسيابية لا مثيل لها.

يجسد التصميم الداخلي أصالة حرفية تورينو الإيطالية، حيث يتميز بالجلد الطبيعي وحجر الملاكيت وألياف نادرة أخرى، بتنسيق رائع تحت إشراف مصمم الأزياء الشهير أليساندرو دي بينيديتي، المتخصص في مزج الفخامة المعاصرة مع عناصر التصميم الكلاسيكية. حتى سلسلة المفاتيح لم تُترك للصدفة؛ فقد صُنعت يدوياً من الذهب وألياف الكربون والأحجار الكريمة، مما يزيد من روعة التجربة الفريدة.

تشرف شركة 8BA على توزيع طرز فينيري في الإمارات، مقدمةً تجربة شخصية متكاملة لكل عميل، بدءاً من جلسات التصميم التعاونية، وانتهاءً بتقديم تجربة مصممة بدقة متناهية. تقدم الشركة إمكانيات تخصيص غير محدودة، بما في ذلك استخدام الذهب والماس والدهانات الخاصة والجلود النادرة.

كما أعلنت فينيري أنها تدرس إمكانية نقل خطوط إنتاج محددة إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً إلى أبوظبي أو رأس الخيمة أو دبي، مؤكدةً التزامها بالسوق المحلية وإيصال فلسفتها الفاخرة إلى قلب الخليج.

ورغم المنافسة الشديدة في سوق السيارات الخارقة، ترى فينيري نفسها فريدة من نوعها، فهي لا تقدم مجرد سيارة، بل تجربة أسلوب حياة متكاملة، تعكس ذوقاً فنياً فريداً وأسلوب حياة يُضاهي أسلوب حياة النخبة.

وأخيراً، تؤكد العلامة التجارية أن إنتاجها سيقتصر على 25 وحدة فقط، حفاظاً على حصريتها وقيمتها الاستثنائية للعملاء، مع الكشف عن طرازين جديدين قيد الإطلاق، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التوسع المدروس في عالم التميز الراقي.