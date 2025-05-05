«جوهرة» تتوسّع في الإمارات بثلاثة فروع جديدة في يوم واحد

أعلنت جوهرة للمجوهرات عن افتتاح ثلاثة فروع جديدة في يوم واحد داخل دولة الإمارات، ضمن استراتيجية جوهرة لتوسيع حضورها في الأسواق الحيوية، وتقديم تجربة تسوق راقية لعملائها في مختلف أنحاء الدولة.

وتوزعت الفروع الجديدة على كل من، جويل بلازا – سوق الذهب في دبي وند الشبا مول – نخيل في دبي ومدينتي مول في أبوظبي.

وتستند جوهرة إلى إرث عريق تمتد جذوره إلى عام 1907 من خلال خبرة عائلة العبد الله الرائدة في مجال صياغة وتجارة المجوهرات، والتي لعبت دوراً محورياً في تطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة. واليوم، تواصل جوهرة هذا الإرث عبر شبكة تضم أكثر من 300 فرع في 12 دولة حول العالم.

تقدم الفروع الجديدة تجربة تسوق استثنائية، تجمع بين الفخامة والتصميم العصري، وتعرض تشكيلات مميزة من المجوهرات الطبيعية التي تشتهر بها العلامة، مع التزامها ببيع الألماس الطبيعي المعتمد من المختبرات العالمية، وضمان مدى الحياة على جميع المصوغات.

وقال توحيد عبد الله، الرئيس التنفيذي لجوهرة للمجوهرات: نحن في جوهرة ننظر إلى كل توسّع على أنه رسالة ثقة جديدة لعملائنا. هذا الإنجاز نعتز به، ويُجسد العلاقة المتينة التي بنيناها مع عملائنا على مدى أجيال.

وتعتزم جوهرة مواصلة توسعها في مختلف أسواق المنطقة، معزّزة مكانتها كعلامة رائدة في تقديم المجوهرات الطبيعية الراقية، وتجربة تسوق لا تُضاهى.