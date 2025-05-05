بلووم القابضة تطلق المرحلة الثانية من «جرانادا» في بلووم ليفينج

أعلنت شركة بلووم القابضة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشقق الفاخرة «جرانادا»، ضمن بلووم ليفينج.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الثانية من جرانادا في الربع الأول من عام 2028، وتضم مجموعة من الشقق الموزعة على ثمانية مبانٍ، يتألف كل منها من أربعة طوابق، تركز على نمط المعيشة المجتمعية.

واستناداً إلى الطلب الكبير الذي شهدته شقق المرحلة الأولى من جرانادا، تنطلق مبيعات شقق المرحلة الثانية، بأسعار تبدأ من 630 ألف درهم، مع خطط دفع ميسرة بعد التسليم.

وقال كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يأتي إطلاق المرحلة الثانية من جرانادا، تبعاً للنجاح الذي حققته جميع مراحل مشروع بلووم ليفينج، التي تم إطلاقها. ويشير الإقبال الكبير الذي شهدناه حتى الآن، إلى الاهتمام الواسع بمفهوم المعيشة المجتمعية الفاخرة الذي نوفره، وكلنا ثقة بأن هذه المرحلة ستحقق نجاحاً مماثلاً».

وأضاف واكيم: «نلتزم بتلبية احتياجات عملائنا، من خلال مواكبة الطلب المتزايد على الشقق السكنية الواسعة والفاخرة، ضمن مجمعات متعددة الاستخدامات. وتتجاوز جرانادا مفهوم المنطقة السكنية، لتقدم وجهة أسلوب حياة مصممة لإرساء شعور حقيقي بالمجتمع، حيث تتميز بتصميم مميز، لتوفر جميع الخدمات لسكانها، ضمن مسافات قصيرة سيراً على الأقدام. ويشكل بلووم ليفينج مجمعاً سكنياً متكاملاً، ويمتاز بموقع استراتيجي في العاصمة أبوظبي، التي تتسم باقتصاد مزدهر، وقطاع سياحي قوي، وسوق موثوقة، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العقارين، ممن يبحثون عن فرص مجزية، وعوائد إيجار عالية. وتقدم الإمارة بنية تحتية عالمية المستوى، ونحن نؤمن بأن أي استثمار في أبوظبي، هو استثمار في المستقبل».