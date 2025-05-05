«مدينة إكسبو دبي» تشهد إطلاق خدمة توصيل الطعام بالروبوتات

شهدت «مدينة إكسبو دبي» إطلاق خدمة توصيل الطعام باستخدام الروبوتات ذاتية القيادة، والتي أطلقتها مجموعة «يانغو» للتكنولوجيا العالمية بهدف تعزيز الراحة لموظفي وسكان وزوار مدينة إكسبو، والمساهمة في دعم رؤية دبي للمدينة الذكية.

وتنسجم الروبوتات الذاتية الخاصة بالميل الأخير بسلاسة مع بيئات المدن الذكية، حيث ستقوم بتوصيل الوجبات من مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم إلى المكتب الرئيسي لمدينة إكسبو في ساحة الوصل، وذلك ضمن برنامج تجريبي يمتد لأربعة أشهر. تقوم هذه الروبوتات بتخطيط مساراتها بشكل مستقل، وتتجنب العقبات، وتُفسح الطريق للمشاة، بينما تتنقل بدقة في المناطق الحضرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة إيمي هوهاديل، نائب رئيس المختبر الحضري في مدينة إكسبو دبي: «تُعدّ مدينة إكسبو منصة اختبار للابتكارات التكنولوجية الجريئة، حيث يوفر المختبر الحضري مساحة مفتوحة على مستوى مدينة إكسبو لتجربة، وتوسيع نطاق الحلول اللازمة للمدن المستقبلية التي تركز على الإنسان. يُقلل المختبر الحضري من عوائق الابتكار، ويختبر الحلول بدقة، ويُهيئ الأسواق لتبني التقنيات المستدامة التي أثبتت تأثيرها. يُعد اختبار روبوتات التوصيل ذاتية القيادة من مجموعة يانغو في مدينة إكسبو إحدى الطرق العديدة التي يُرسي بها المختبر الحضري معايير مدن المستقبل».

وقال نيكيتا جافريلوف، الرئيس الإقليمي لشركة يانغو تك أوتونومي: «يسرّنا التعاون مع مدينة إكسبو دبي لإطلاق هذا البرنامج التجريبي. بفضل ما تتميز به مدينة إكسبو من مناطق محددة بوضوح، تشكّل المدينة بيئةً مثاليةً لاختبار تقنيات القيادة الذاتية بأمان وكفاءة. تماشياً مع رؤية مدينة إكسبو لتصبح النموذج المثالي للمدن المستقبلية، تجمع روبوتاتنا بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة لحلول توصيل الميل الأخير المصممة للارتقاء بمختلف جوانب الحياة اليومية في المجتمعات الذكية».

تستند الروبوتات إلى خرائط رقمية عالية الدقة ومجموعة من أجهزة الاستشعار لتخطيط مساراتها بدقة وبصورة لحظية مع تجنب المشاة والمركبات والعوائق الثابتة، حتى في ظروف الإضاءة الخافتة أو الأحوال الجوية غير المواتية. كما أن هذه الروبوتات كهربائية وخالية من الانبعاثات وتعمل بهدوء أكبر من مركبات التوصيل التقليدية.