هيئة دبي للطيران المدني تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة تحت شعار "العودة إلى البدايات بآفاق جديدة"

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة نوعية تعكس مسيرتها الطموحة وتطلعاتها المستقبلية، ضمن إطار شامل لتحديث النظام البصري للهيئة بما يتماشى مع مكانة دبي الرائدة في قطاع الطيران المدني عالميًا.

وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني: "أطلقنا الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة دبي للطيران المدني، بطابع يجمع بين الأصالة والابتكار، وشعارها: 'العودة إلى البدايات بآفاق جديدة'، في خطوة ترمز إلى تطلعاتنا نحو مرحلة أكثر تطوراً، تعزز حضورنا العالمي وتواكب طموحات دبي في قطاع الطيران المدني، دون أن نتخلى عن عمق الارتباط بتاريخنا الذي نراه أساساً لمستقبلنا."

ويأتي شعار الهوية المؤسسية الجديدة "العودة إلى البدايات بآفاق جديدة"، في تعبير عن التزام الهيئة بجذورها المؤسسية التي تعود إلى تأسيس دائرة الطيران المدني في عقد السبعينيات، كما يعكس الشعار رؤيتها المستقبلية نحو ترسيخ الريادة وتعزيز الابتكار في قطاع حققت فيه دولة الإمارات ريادة نوعية فيما يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وقد تم تصميم الهوية باستخدام أحد الخطوط العربية المستخدمة قديماً، وهو مستوحى من أول تسمية بصرية لـ دائرة الطيران المدني في السبعينيات، ليُعبّر عن توازن متقن بين الأصالة والحداثة في العمل المؤسسي.

كما تشمل الهوية البصرية الجديدة عناصر متكاملة من الألوان والخطوط والأنماط والرموز، بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة للوسائط الرقمية والمطبوعات الرسمية.

من جانبه، قال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: "تعكس الهوية المؤسسية الجديدة تطلعاتنا نحو تطوير بيئة عمل ترتكز على التميز المؤسسي والابتكار المستدام، مع الحفاظ على إرث الهيئة وهويتها المرتبطة بجذورها وتاريخها. ومن خلال هذه الخطوة، نسعى إلى تعزيز حضورنا المؤسسي، وتوحيد رسائلنا البصرية بأسلوب يواكب المرحلة تطلعاتنا للمرحلة المقبلة."

وستسهم الهوية الجديدة لهيئة دبي للطيران المدني في تعزيز اتساق الرسائل المؤسسية وترسيخ صورة الهيئة كمؤسسة حكومية رائدة، تلتزم بأعلى معايير الجودة والتكامل، بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية وتوجهاتها الاستراتيجية في قطاع الطيران المدني.