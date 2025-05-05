إكسبو الشارقة يبحث توسيع التعاون مع كنتاكي الأمريكية

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضو المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، حرص المركز على توطيد علاقاته مع مختلف مراكز التجارة العالمية، انطلاقاً من أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات، ولما يمثله تبادل الخبرات والمعرفة من فرص متجددة، لتعزيز مستوى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المستدامة في مجال تنظيم المعارض.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة، بين سيف محمد المدفع، وعمر عياش، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي في ولاية كنتاكي الأمريكية، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لأمريكا الشمالية التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية.