غرفة الشارقة تعزز حضور الإبداعات التراثية الإماراتية بإيطاليا

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركتها في فعاليات المعرض التجاري الدولي للحرف اليدوية الذي استضافته مدينة فلورنسا الإيطالية خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو الجاري، وحققت نجاحاً استثنائياً وسط إشادة واسعة من المشاركين والزوار، حيث شكّل حضور الغرفة منصة مهمة لإبراز التطور اللافت الذي تشهده الصناعات الإبداعية والحرفية في الإمارات، وتمكين المواهب الوطنية من الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

ترأس وفد الغرفة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم الوفد منى السويدي، مدير المكتب التنفيذي للغرفة ومسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، و6 مصممات إماراتيات، وجاءت المشاركة تحت مظلة «منصة الإمارات للمجوهرات والعطور»، المبادرة الرائدة التي أطلقتها الغرفة دعماً لقطاعي المجوهرات والعطور المحليين، وضمت المنصة جناحين متخصصين هما «منصة صاغة الإمارات» و«منصة الإمارات للعطور».