«جي 42» تتوسع في الولايات المتحدة لدعم جهود الذكاء الاصطناعي

أكد تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مجموعة الذكاء الاصطناعي «جي 42» ومقرها أبوظبي، تستعد للتوسع في الولايات المتحدة، في ظل خطط دولة الإمارات لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في أمريكا، ولترسيخ مكانة «جي 42» كشركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الناشئة. وقد أسست شركة الذكاء الاصطناعي مؤخراً شركة أمريكية في إطار سعيها لتعزيز حضورها في الأسواق الأمريكية، وفقاً لبيانات الشركة.

وأكدت مجموعة الذكاء الاصطناعي، المدعومة من شركة «مبادلة»، وهي شركة استثمار سيادية في أبوظبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التزامها بالتوسع في سوق الولايات المتحدة، وقد أنشأت كياناً قانونياً لتحقيق هذه الاستراتيجية.

وأضاف أشخاص مطلعون على الأمر أنه من المتوقع أن تعلن بعض الشركات التابعة لـ «جي 42»، والتي تعمل بمجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشركات مراكز البيانات، عن خطط أعمال أمريكية خلال الأشهر المقبلة.

يأتي التوسع في الوقت الذي تراهن فيه دولة الإمارات بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، حيث تضع التكنولوجيا في قلب خططها للتنويع الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة كجزء من الدفع نحو تعميق التعاون بشأن التكنولوجيا المتقدمة.

وكان سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي 42»، قد قام في مارس الماضي بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية. والتقى سموه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بهدف تعزيز التعاون الثنائي. وذكر البيت الأبيض بعد الزيارة أن الإمارات ملتزمة بـ «إطار استثماري» بقيمة 1.4 تريليون دولار لمدة 10 سنوات في الولايات المتحدة.

وتُظهر أوراق رسمية تأسيس شركة «جي 42» في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة في يناير. كما افتتحت شركة «كور 42»، التابعة لها والمتخصصة في الحوسبة السحابية والمشاريع، فروعاً لها في الولايات المتحدة، وأعلنت عن خطط لإطلاق خدماتها هناك. وفي العام الماضي، استثمرت «جي 42» مبلغ 335 مليون دولار في شركة «سيريبراس» الأمريكية لتصنيع الرقائق، وهي صفقة حصلت على الموافقة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وخلال العام الماضي، استثمرت «مايكروسوفت» 1.5 مليار دولار في حصة أقلية في شركة «جي 42»، كما أن لديها مستثمرين أمريكيين آخرين، بما في ذلك مكتب عائلة راي داليو وشركة الأسهم الخاصة «سيلفر ليك». وذكرت شركة «جي 42» لصحيفة «فاينانشال تايمز» أنها لا تخطط لبدء العمل في الولايات المتحدة على الفور.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة»: بينما نركز حالياً على الفرص في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمناطق ذات الأولوية الأخرى، فإننا نراقب عن كثب التطورات من خلال توسع «جي 42» في الولايات المتحدة، وسنسعى إلى دعم هذه التطورات والنمو جنباً إلى جنب معها عندما يحين الوقت المناسب.