«دبي للسلع» يطلق النسخة الثالثة من هاكاثون «ويب 3 أنليشد»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع منصة تداول العملات الرقمية العالمية (بايبيت) (Bybit)، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من الهاكاثون الدولي لتقنيات الويب 3، الذي يحمل شعار «ويب 3 أنليشد: رسم ملامح الموجة الجديدة من تقنيات الويب 3»، ويقدم للمشاركين جوائز إجمالية تصل قيمتها إلى 140 ألف دولار أمريكي.

وتستند النسخة الجديدة من هاكاثون «ويب 3 أنليشد» على النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة، وتعود في عام 2025 بتركيز أوسع ورؤية أكثر شمولية، حيث تكشف عن مسارين جديدين ومبتكرين هما: مسار التمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي (DeFAI)، الذي يهدف إلى بناء جسور متينة بين التمويل اللامركزي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومسار العلوم اللامركزية (DeSci)، الذي يصب اهتمامه على دعم الابتكار في مجالات العلوم والأبحاث اللامركزية.

وتأتي هاتان الإضافتان النوعيتان لتكملة المسارات الحالية التي تشمل التمويل اللامركزي، وألعاب الويب 3 والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، بما يضمن مواكبة الهاكاثون لأكثر الآفاق الواعدة في قطاع تقنيات الويب 3، وترسيخ مكانته وجهة رائدة للمبتكرين في هذا المجال الحيوي.

وينظم مركز دبي للسلع المتعددة الحدث بشراكة استراتيجية مع «بايبيت» ومجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، مثل «دي دبليو إف لابز»، و«هاكن»، و«كوينتيليغراف»، و«أوبن بلاتفورم»، و«تحالف بلوك تشين من أجل الخير»، و«فيرس 8»، و«كروس»، و«تحالف ألعاب البلوك تشين»، و«سي في لابز»، وذلك بهدف توفير منصة عالمية مؤثرة تجمع المطورين والمؤسسين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم مع المستثمرين وقادة منظومة العمل التقني.

وتهدف المنافسة مجدداً إلى إبراز الحلول العملية القادرة على مواجهة التحديات الواقعية، مع العمل على تسريع وتيرة نمو المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية ضمن عالم الويب 3، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

تحول جذري

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تشير التوقعات إلى نمو حجم سوق تقنيات الويب 3 إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وبالتالي لم يعد السؤال حول ما إذا كانت التقنيات اللامركزية ستحدث تحولاً جذرياً في الأنظمة العالمية، بل أصبح يتمحور حول من سيقود هذا التحول. ومن خلال منطقتنا الحرة التي تحتضن اليوم ما يزيد على 3.400 شركة تقنية - من بينها أكثر من 700 شركة متخصصة في قطاع الكريبتو وأكثر من 110 شركات في مجال الذكاء الاصطناعي - يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على بناء منظومة متكاملة ستشهد ولادة الإنجازات النوعية المقبلة. ومن خلال هاكاثون «ويب 3 أنليشد»، نعمل على ترسيخ المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي بصفتها منصة الانطلاق الرئيسية للابتكارات واسعة النطاق في عالم الويب 3».

حلول الذكاء الاصطناعي

واستقطبت نسخة عام 2024 من هاكاثون «ويب 3 أنليشد» شركات ناشئة واعدة من جميع أنحاء العالم، حيث عملت الفرق المتأهلة للنهائيات على تطوير حلول لامركزية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبروتوكولات المعرفة الصفرية، وأنظمة الهوية، والبنية التحتية الرقمية. وبلغ إجمالي قيمة الجوائز التي وزعت على 5 مشاريع متميزة في تلك النسخة 160 ألف دولار أمريكي، وهو ما مكنها من تسريع مسيرة نموها وتطورها في السوق.

تمكين المبتكرين

وقال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بايبيت»: «تسرنا انطلاقة هاكاثون «ويب 3 أنليشد» في نسخته الثالثة بالتعاون مع شريكنا الموثوق، مركز دبي للسلع المتعددة. لقد تحولت هذه المبادرة على مر السنين لتصبح واحدة من أكثر المنصات حيوية وتفاعلاً التي تمكن المبتكرين من تجسيد أفكارهم الأكثر جرأة في عالم الويب 3 على أرض الواقع. ويعكس تركيزنا هذا العام على مجالات التمويل اللامركزي، والتمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي، وألعاب الويب 3، والعلوم اللامركزية، والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، مدى اتساع وحيوية المنظومة التي نعمل على بنائها معاً. أتطلع بشغف للقاء العقول اللامعة التي تقف خلف أفضل المشاريع في شهر نوفمبر المقبل، ولأشهد بنفسي كيف سيرسم إبداعهم ملامح مستقبل قطاعنا».

العروض التقديمية

يفتح باب تقديم الطلبات في 1 سبتمبر ويغلق في 5 أكتوبر. وبعد جولة من التقييمات التي ستجرى عن بعد، ستوجه الدعوة إلى أفضل 5 فرق للمشاركة في يوم العروض التقديمية الحية الذي سيقام في دبي بتاريخ 26 نوفمبر 2025، ويستضيفه برج «إس أو أبتاون دبي» التجاري الرائد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. وسيقوم المتأهلون للنهائيات بعرض مشاريعهم أمام جمهور متخصص يضم نخبة من المستثمرين والمستشارين والخبراء في القطاع، حيث سيتنافسون على مجموعة من الجوائز المصممة خصيصاً لإعطاء دفعة قوية لتطوير مشاريعهم وتعزيز فرصهم في الوصول إلى المستثمرين.

جدول زمني

ويتضمن الجدول الزمني للهاكاثون، فتح باب تقديم الطلبات: 1 سبتمبر فيما سيتم إغلاق باب تقديم الطلبات 5 أكتوبر على أن تجرى مرحلة الفرز والتقييم عن بعد بين 6 - 20 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن أفضل 10 مشاريع متأهلة 22 أكتوبر على أن يقام يوم العروض التقديمية والحفل الختامي 26 نوفمبر.

يعد مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضم اليوم أكثر من 700 شركة مسجلة، أكبر منظومة من نوعها في المنطقة. ويوفر المركز منصة شاملة للشركات المتخصصة في تطوير تقنيات الويب 3 والبلوك تشين، حيث يمنحها تراخيص مصممة خصيصاً لاحتياجاتها، ويتيح لها مساحات عمل مشتركة، وفرص الانضمام إلى برامج تسريع النمو، كل ذلك ضمن بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار.

وتتسع منظومة التكنولوجيا الأوسع نطاقاً في مركز دبي للسلع المتعددة لتشمل حالياً ما يزيد على 3.300 شركة، من بينها أكثر من 110 شركات تركز على الذكاء الاصطناعي وما يزيد على 140 شركة في قطاع ألعاب الويب 3، ما يجعل المركز واحداً من أكثر تجمعات الابتكار تركيزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.