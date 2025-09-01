الهيئة العامة للطيران المدني تطلق منصة «فوكس»

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اطلاق نظام «فوكس» (النظام الموحد المركزي لعمليات الطيران)، وهو منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تبسيط وتيسير آلية تواصل مشغلي الطائرات – المحليين والأجانب – مع الجهات المعنية في قطاع الطيران داخل دولة الإمارات.

يوفر النظام بوابة موحدة للحصول على الموافقات التشغيلية لمطارات دولة الإمارات، من خلال تقديم المعلومات والروابط مع الجهات الرئيسية داخل الدولة عبر موقع إلكتروني واحد.

رقمنة العمليات

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «إن إطلاق نظام فوكس يعد خطوة محورية نحو رقمنة العمليات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمشغلي الطائرات. يأتي هذا النظام في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوفير بيئة طيران أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المستخدمين».

تسهيل الامتثال

وأضاف المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران: يمثل نظام فوكس نقلة نوعية في كيفية تفاعلنا مع مجتمع الطيران. هدفنا هو تسهيل الامتثال، وتقليص زمن الإجراءات، وتمكين المشغلين من الوصول بسهولة إلى آخر المستجدات التنظيمية عبر منصة مركزية سهلة الاستخدام.

وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من النظام، على أن تشمل المراحل المقبلة المزيد من التكامل مع الشركاء والجهات ذات الصلة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو بيئة طيران رقمية متكاملة.

يجسد النظام التزام الهيئة العامة للطيران المدني الراسخ بمبادرة تصفير البيروقراطية، والارتقاء بمستويات الكفاءة من خلال تبسيط الإجراءات.