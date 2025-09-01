«مرحبا» تطلق خدماتها في مطار مانشستر

أعلنت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الضيافة في المطارات التابعة لدناتا، عن إطلاق خدمات الاستقبال والمساعدة الشهيرة عالمياً في مطار مانشستر، لتسجل بذلك أول حضور لها في السوق البريطانية.

ويقدم هذا التوسع خدمة متكاملة لمساندة المسافرين القادمين أو المغادرين أو العابرين في تخطي تعقيدات المطارات والرحلات الليلية. وتشمل الخدمة دعماً شخصياً حتى بوابة الصعود إلى الطائرة، بما في ذلك استخدام المسار السريع في إجراءات الجوازات والأمن، ومناولة الأمتعة، وخدمات الحمال الاختيارية.

وستلبي «مرحبا» احتياجات المسافرين عبر مطار مانشستر، الذي يعد من أكثر بوابات المملكة المتحدة ازدحاماً، حيث يخدم 27 مليون مسافر سنوياً. ويشهد المطار حركة مستمرة على مدار الساعة، خصوصاً خلال عطلات الصيف وأثناء الفعاليات الإقليمية الكبرى مثل مباريات كرة القدم والمؤتمرات والمهرجانات الموسيقية.

توجه عالمي

ويعكس إطلاق خدمات «مرحبا» في المملكة المتحدة توجهاً عالمياً متنامياً في ضيافة المطارات، حيث أصبحت الخدمات التي كانت حكراً على كبار الشخصيات متاحة ومطلوبة بشكل متزايد من العائلات، والمسافرين من رجال الأعمال، والسياح الباحثين عن تجربة سفر مريحة تقلل من الضغوط في المطارات المزدحمة.

وكانت «مرحبا» قد أطلقت خدماتها لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1991، وتتوفر اليوم في ثماني دول في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا، والتي تضم بعض أكثر مراكز السفر ازدحاماً مثل دبي وزيوريخ وسيدني.

تجربة سلسة

وقال كليف سوف - هوبكنز، الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في «دناتا»: «يشكل إطلاق «مرحبا» في المملكة المتحدة جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لنقل كرم الضيافة العربية إلى مزيد من المسافرين حول العالم».

وأضاف: «هذا التوسع يعزز تركيزنا على تقديم تجربة مطار سلسة وفعالة وشخصية وبجودة عالية باستمرار. وبصفتها جزءاً من دناتا، تستفيد «مرحبا» من حضورنا القوي في السوق البريطانية في مجالات تشغيل المطارات، والتموين، والتجزئة، وخدمات السفر، ما يتيح لنا تقديم قيمة أكبر للمسافرين ولشركائنا».

وعلى مر السنوات، وسعت «مرحبا» محفظة خدماتها لتشمل المسار السريع في الهجرة ومناولة الأمتعة، والوصول إلى صالات المطارات الخاصة، وخدمات النقل بسيارات مع سائق. وأخيراً، بدأت الشركة تقديم خدمات خارج المطار للمسافرين في دبي، مثل: خدمة «إجراءات سفرك... أينما كنت» وخدمة «أمتعتك تصل لأي مكان»، كما يمكن للعملاء حجز الدخول إلى أكثر من 400 صالة مطار وخدمات الاستقبال والمساعدة عبر شركاء «مرحبا» العالميين.