"بروج" توزع 2.42 مليار درهم أرباحاً للنصف الأول من 2025

أكدت شركة «بروج بي إل سي»، موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 29 أغسطس على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.42 مليار درهم (660 مليون دولار)، بما يعادل 8.1 فلوس للسهم، بما يعكس الأداء القوي الذي حققته «بروج» في النصف الأول من العام، مدعوماً بعلاوات تسعيرية قوية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، ومبيعات المخزون.

وجددت الشركة خلال الاجتماع تأكيد اعتزامها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن عام 2025، ارتفاعاً من 15.88 فلساً في عام 2024، مع توقع دفع الحصة النهائية البالغة قيمتها 8.1 فلوس للسهم في الربع الأول من 2026.

واعتمدت «بروج» منذ اكتتابها العام الأولي في يونيو 2022 توزيعات أرباح بقيمة إجمالية إلى 15.57 مليار درهم بما يعادل (4.24 مليارات دولار) بعائد إجمالي وصلت نسبته إلى 30%، كما أثبتت الشركة ثقتها في آفاقها المستقبلية بشراء 141 مليون سهم، ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في شهر أبريل من هذا العام.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «تمتلك "بروج" سجلاً حافلاً في تحقيق عوائد قوية ومستدامة للمساهمين، مدعومة بعملياتها التشغيلية القوية وانضباط إدارة التكاليف وهوامش تسعيرية مستقرة. ومع تطلعنا إلى التأسيس المقترح لمجموعة بروج الدولية والمتوقع إتمامه في الربع الأول من عام 2026، نواصل تركيزنا على ترسيخ أدائنا المتميز، والحفاظ على مكانتنا إحدى الشركات التي تقدم أعلى عوائد أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وتضمنت أبرز النتائج التشغيلية والمالية للشركة في النصف الأول تحقيق 1.74 مليار درهم، صافي الأرباح بما يعادل (474 مليون دولار)، مدفوعاً بحجم مبيعات قوي، والعلاوات التسعيرية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، كما جرت الصيانة الدورية لمصنع «بروج 3»وتم تنفيذها قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية المقررة.

التوسع الاستراتيجي

واعلنت الشركة تجاوز نسبة الانجاز في مشروع «بروج 4» العملاق90%، وسيضيف طاقة إنتاجية قدرها 1.4 مليون طن سنوياً وذلك عند اكتماله بنهاية عام 2026، مما سيساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للمساهمين، كما توقعت انجاز صفقة تأسيس «مجموعة بروج الدولية» في الربع الأول من 2026، حيث يجري العمل حالياً على إيداع المستندات التنظيمية ووضع خطط الدمج.

ومن المقرر أن تصبح «مجموعة بروج الدولية» كياناً عالمياً رائداً في قطاع البتروكيماويات بقيمة 220 مليار درهم بما يعادل (60 مليار دولار)، ورابع أكبر منتج للبولي أوليفين في العالم. وتعتزم المجموعة الجديدة الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات السنوية يبلغ 16.2 فلساً للسهم حتى عام 2030 على الأقل، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.