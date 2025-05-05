21.7 مليار درهم أرباح 14 بنكاً وطنياً في الربع الأول 2025

«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح

ارتفع صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 21.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 زادت بنسبة 7.5% أو ما يعادل 1.5 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 20.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

- الإمارات دبي الوطني: استحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، محققاً ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيساً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع قليلاً 7% على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي). وسجل البنك ارتفاعاً مقارنة بالربع الأخير من 2024.

- أبوظبي الأول: حقق بنك أبوظبي الأول صافي ربح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2025 بنحو 5.13 مليارات درهم، بزيادة قدرها 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ما فاق توقعات الأسواق، و22% مقارنةً مع الربع الماضي.

- أبوظبي التجاري: نمت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري بنسبة 14.4% لتصل إلى 2.44 مليار درهم، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2.138 مليار درهم تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 2.907 مليار درهم قبل خصم الضريبة. وارتفع الدخل من الفوائد 3% إلى 3.394 مليارات درهم، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية 9% إلى 5.013 مليارات درهم.

- دبي الإسلامي: زاد صافي ربح بنك دبي الإسلامي (بعد احتساب الضريبة) ليصل إلى 1.79 مليار درهم، بنمو 8% على أساس سنوي. وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة 2.10 مليار درهم بنمو 14% على أساس سنوي.

- بنك المشرق: سجل صافي أرباح بنك المشرق في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.79 مليار درهم مقارنة مع صافي ربح قدره 2.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.1 مليار درهم.

- أبوظبي الإسلامي: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي صافي ربح بعد الضريبة في الربع الأول من العام 1.7 مليار درهم، ما يعكس زيادة 18% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 1.9 مليار درهم.

- الإمارات الإسلامي: قفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» بشكل غير مسبوق ليبلغ مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

- دبي التجاري: تمكن بنك دبي التجاري من تحقيق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 18.13% إلى 828.11 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع 700.98 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024.

- رأس الخيمة الوطني: نجح بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» في تحقيق صافي أرباح للربع الأول من العام الجاري 2025، بلغت 704 ملايين درهم، بعد الضريبة، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

- الشارقة الإسلامي: بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد احتساب الضريبة 318.9 مليون درهم بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بمبلغ 255.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.

- الفجيرة الوطني: حقق بنك الفجيرة الوطني أفضل صافي ربح بعد الضريبة له على الإطلاق للربع الأول، بعد أن بلغ 306,8 ملايين درهم مقارنة بمبلغ 251,1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 مع رسوم ضريبة الشركات بلغت 30,4 مليون درهم.

- أم القيوين الوطني: ارتفعت أرباح بنك أم القيوين الوطني، بنسبة 6% إلى 185.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 175.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2024. وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 198.5 مليون درهم.

- مصرف عجمان: حقق مصرف عجمان ربحاً، قبل الضريبة، قدره 145 مليون درهم، للربع الأول من 2025، بزيادة 24%، ووصل صافي الربح إلى 134.67 مليون درهم، بنمو 25.36%، مقارنة مع 107.42 ملايين درهم للفترة ذاتها من العام الفائت.

- البنك العربي المتحد: حقق البنك نمواً في صافي الأرباح بلغ 49% لتصل إلى 102 مليون درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، وذلك بفضل تحسن الأداء التشغيلي والتحصيلات الجيدة، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات الخسائر الائتمانية.