«الشارقة الإسلامي» يُدشّن أحدث فروعه في «ياس مول» بأبوظبي

افتتح مصرف الشارقة الإسلامي فرعه الجديد في «ياس مول» – أبوظبي، ليرفع شبكة فروعه إلى 34 فرعاً في مختلف إمارات الدولة، منها 5 فروع في العاصمة أبوظبي. وأكد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، أن افتتاح فرع «ياس مول» يعد إضافة نوعية إلى شبكة الفروع، بأحد أبرز المراكز التجارية في العاصمة، ليواكب تطلعات المتعاملين.

ويستقبل الفرع عملاءه من الاثنين إلى السبت، من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بينما تمتد خدمة الصراف حتى 9:30 مساءً، وأيام الجمعة تبدأ الخدمة من 4 مساءً حتى 10 مساءً، ما يوفر للعملاء إمكانية إنجاز معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم.