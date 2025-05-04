"الاقتصاد والسياحة" و"دبي للشركات العائلية" يطلقان دليل الشركات العائلية

أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليل الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تم إطلاق الدليل خلال الندوة الأولى من سلسلة المعرفة التي أطلقها مركز دبي للشركات العائلية، حيث عقدت الندوة في مقر غرف دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحملت عنوان "بناء إرث مستدام لمستقبل الشركات العائلية".

وشهدت الندوة جلسات حوارية تناولت سبل ترسيخ إرث الشركات العائلية ودعم قدرتها على الابتكار، بالإضافة إلى استعراض أبرز بنود قانون الشركات العائلية في الدولة، إلى جانب آليات ومتطلبات تسجيلها في دبي.

ويقدم الدليل نظرة عامة حول الخيارات المختلفة لهياكل الشركات العائلية، إلى جانب عدة محاور مهمة تشمل حوكمة الشركات العائلية ومكاتب العائلة، إلى جانب تخطيط الثروات، والتعاقب القيادي، وملكية العقارات، والاعتبارات الضريبية، بالإضافة إلى إدارة النزاعات وتسويتها، والمبادرات الحكومية الداعمة للشركات العائلية.

كما تناول الدليل الأعمال الخيرية ودورها في المجتمع وأهميتها للشركات العائلية، والتحول الرقمي، وإجراءات تسجيل الشركات العائلية في دبي.

وقالت ساهية أحمد، المدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن الشركات العائلية ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي لدبي، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.

وأضافت أن هذه الشركات تسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في الأسواق المحلية، ودعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، كما تعزز استمراريتها لأجيال متعاقبة الاستقرار الاقتصادي وكذلك المحافظة على تنافسية دبي العالمية.

وأوضحت أن إطلاق هذا الدليل الجديد يعكس التزام الدائرة بدعم الشركات العائلية من خلال مبادرات هادفة، وتحديثات تنظيمية، وشراكات إستراتيجية.

من جانبه، قال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن الشركات العائلية تسهم بدور محوري في نمو الاقتصاد المحلي وتشكل ركيزة أساسية لتطور القطاعات، وإن إطلاق دليل الشركات العائلية في إمارة دبي ضمن الندوة الأولى لسلسلة المعرفة، يأتي في إطار التزام مركز دبي للشركات العائلية بتعزيز تبني الحوكمة الفعالة والاعتماد على الأطر الإدارية والقانونية الأنسب من قبل هذه الشركات، ما يدعم الارتقاء بأعمالها واستدامة نموها على المدى الطويل لأجيال عدة.