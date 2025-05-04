الفجيرة تشهد انطلاق ملتقى الإعلام السياحي الخليجي

أطلقت الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، فعاليات ملتقى الإعلام السياحي الخليجي بالفجيرة، بحضور سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بجامعة الدول العربية، وخالد آل دغيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعلام السياحي والدكتور سلطان اليحيائي، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ونخبة من الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي من كبريات الصحف والقنوات الخليجية والعربية، ومنها السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات ومصر والعراق والجزائر.

ويعد انطلاق الملتقى الخليجي للإعلام السياحي خطوة تهدف إلى تعزيز المقاصد السياحة الخليجية على خريطة السياحة العربية والعالمية.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود أهداف الجمعية لدفع عجلة السياحة البينية الخليجية، وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها إمارة الفجيرة، باعتبارها من الوجهات السياحية الرائدة التي تجمع بين البحر والجبل، والموروث التاريخي والحداثة المعمارية، في بيئة مثالية تناسب العائلات الخليجية والسائح العربي الباحث عن الأصالة وسياحة الجبال والمغامرات والغوص.

ورحب سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة بالمشاركين في الملتقى، وقال: «فخورون باستضافة هذا الحدث في الفجيرة، التي أصبحت اليوم من أبرز الوجهات التي تحتضن مزيجاً فريداً من التراث والطبيعة، من القلاع التاريخية إلى الشواطئ البكر والجبال الشاهقة.

نسعى من خلال هذا التعاون إلى إبراز مقومات ومعالم الإمارة، وتعزيز مكانتها وجهة مثالية للسياحة الخليجية والعربية والدولية».

من جانبه، قال الإعلامي حسين المناعي، نائب رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، في كلمته بالملتقى: «يأتي هذا الملتقى في وقتٍ تحتاج فيه السياحة الخليجية إلى تكامل إعلامي حقيقي يبرز المقومات التي نمتلكها»، مضيفاً «تمثل إمارة الفجيرة نموذجاً مثالياً للتنوع السياحي الخليجي، وتتمتع بقدرتها على استقطاب الزوّار من مختلف الفئات، خصوصاً العائلات الباحثة عن الهدوء والجمال الطبيعي».

بدوره، قال الدكتور سلطان اليحيائي: «يعكس الملتقى التزامنا برفع مستوى الوعي بأهمية الإعلام السياحي في دعم الاقتصاد الوطني».