«غوا» الهندية تتبنّى السياحة التجديدية في سوق السفر العربي

شاركت سياحة «غوا»؛ أول ولاية في الهند تتبنّى رسمياً السياحة التجديدية، في سوق السفر العربي 2025، وقدمت عرضاً قوياً ورؤية تجمع بين الثراء الثقافي والنمو المستدام والمشاركة العالمية، وتتمحور هذه الرؤية حول علاقة وطيدة مع الشرق الأوسط، ترتكز على قيم مشتركة في الضيافة والعافية والأصالة.

وأدار روهان أ. خاونتي، وزير السياحة في حكومة «غوا»، التفاعل مع وسائل الإعلام العالمية وشركاء السياحة في سوق السفر العربي، حيث استعرض كيف تُعيد الولاية تعريف نموذجها السياحي، ليعكس تراثها وتطلعاتها المستقبلية.

وقال روهان أ. خاونتي: «غوا ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي رحلة عبر ثقافة حية وتقاليد خالدة وأسلوب حياة يحترم الإنسان والكوكب».

وأضاف: «مشاركتنا في سوق السفر العربي هذا العام لا تقتصر على الترويج للسياحة فحسب، بل تشمل أيضاً بناء علاقات حقيقية مع المسافرين المسؤولين والمستثمرين العالميين والشركاء الذين يفهمون رؤيتنا العميقة».

ترسخ «غوا» مكانتها بشكل متزايد وجهة سياحية مميزة وهادفة. ومع توسع نطاق الوصول الدولي أصبحت الآن متصلة مباشرة بدبي والشارقة. ويمكن للمسافرين الوصول إلى الولاية عبر مطار مانوهار الدولي في موبا أو مطار غوا الدولي في دابوليم.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز سهولة الوصول بتجارب عالية الجودة، وهذا ما تقدمه «غوا» من خلال تدخلات استراتيجية، ومن المثير للاهتمام أن موسم الرياح الموسمية في «غوا» يتزامن مع العطلات الصيفية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدم تجربة غنية ومنعشة يمكن للمسافرين من الشرق الأوسط الاستمتاع بها خلال عطلاتهم. وفي معرض سوق السفر العربي استعرض روهان أ. خاونتي آخر المستجدات حول العديد من التطورات، التي تشكل جزءاً من هذا التحوّل.

وقد طبقت الولاية سياسة تقدمية للأرصفة البحرية لتبسيط سياحة الرحلات البحرية مع ضمان الحماية البيئية.

وفي الوقت نفسه تستثمر «غوا» في المسارات الروحية والثقافية مثل مسار إيكاداشا تيرثا، الذي يربط أحد عشر معبداً تاريخياً مهماً، ويدعم السياحة المجتمعية من خلال مرشدين محليين مدربين، وخاصة النساء والشباب، كما تم تعزيز سياسة الأكواخ لضمان التراخيص الموسمية، ومعايير النظافة، والضمانات البيئية لعمليات الشواطئ. كما سلط الضوء خلال اللقاء على مبادرات تسهيل المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال.