اجتماع وزاري إماراتي إفريقي لتعزيز التعاون في قطاعات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية

شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى استضافته شركة قطارات الاتحاد في العاصمة أبوظبي، بحضور سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد وبمشاركة رسمية من خمس دول أفريقية، إلى جانب نخبة من ممثلي وزارات النقل والبنية التحتية والتجارة والصناعة في كل من كينيا، وتشاد، وجنوب السودان، وأوغندا، والكاميرون وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة حول العالم.

عُقد الاجتماع الوزاري بالشراكة بين وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية وقطارات الاتحاد، بهدف بناء علاقات إستراتيجية طويلة الأمد مع الدول الإفريقية في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية.

وتخلل الاجتماع الوزاري مناقشة مشاريع شركة قطارات الاتحاد، بصفتها المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، والاطلاع على الدروس المستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة من السكك الحديدية، بما في ذلك التشغيل الناجح لقطار البضائع منذ أكثر من عامين على مستوى الدولة، وبحث سبل الاستفادة منها في الدول المشاركة في الاجتماع.

حضر الاجتماع من الدول الإفريقية معالي مادوت بيار ييل، وزير النقل في جنوب السودان، ومعالي غويبولو فانغا، وزير التجارة والصناعة في تشاد، ومعالي ديفيس تشرتشر وزير النقل في كينيا، والدكتور سيندي ريتشارد نيانزي هانز، وكيل مساعد رئيس قسم التخطيط والإستراتيجية - مشروع السكك الحديدية القياسية - وزارة الأشغال والنقل في أوغندا.

كما حضر الاجتماع عن بُعد كلود نتوني، المدير العام للسكك الحديدية في وزارة النقل في الكاميرون.

وخلال الاجتماع شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ومعالي سهيل المزروعي تبادل مذكرتي تفاهم بين قطارات الاتحاد وكل من وزارة النقل في جمهورية جنوب السودان، وفي جمهورية تشاد، بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجهات، خاصة في في قطاع السكك الحديدية، ومشاريع البنية التحتية، ونقل الخبرات وتبادل المعرفة لتعزيز منظومات النقل، بما في ذلك دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية في الدول المشاركة في الاجتماع.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إن مثل هذه الشراكات تمثل امتداداً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مدّ جسور التعاون مع شركائها في دول القارة الإفريقية، ليس فقط عبر نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بل من خلال دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاعات النقل والخدمات اللوجستية بما يخدم أهداف التنمية الوطنية والإقليمية.

وأضاف معاليه " نحن على قناعة راسخة بأن التكامل في تلك القطاعات يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ويملؤنا الفخر بأن تكون دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في هذه المسيرة الطموحة التي تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية".

من جانبه أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قطاع النقل بالسكك الحديدية يُعد ركيزة محورية في بناء الاقتصادات الحديثة التي تحاكي المستقبل مشيراً إلى أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من رؤيتها الاستشرافية، تعمل من خلال قطارات الاتحاد على تشييد منظومة نقل وطنية متكاملة تربط مختلف إمارات ومناطق الدولة، وهي اليوم نموذجاً يُحتذى به في مجالات الخدمات اللوجستية، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية.

وأضاف معاليه أن تعاون دولة الإمارات مع الدول الإفريقية في هذا القطاع الحيوي يُجسّد إيمانها العميق بأهمية الشراكة الدولية والعمل المشترك كما يُعزز تطوير مشاريع إستراتيجية عابرة للحدود تسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة لكافة الأطراف، بما يرسّخ مكانة الإمارات بصفتها شريكاً فاعلاً في دعم التنمية الإقليمية والعالمية".

يذكر أن قطارات الاتحاد تعمل على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة وتسهم في تطوير منظومة النقل فيها وبرهنت خلال السنوات الماضية مكانة راسخة في قطاع النقل في الدولة ومساهمة فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة.